В Уфе турагент продала клиентам фейковые туры за рубеж на 20 млн рублей

Telegram-канал SHOT передает, что в Уфе турагент обманула более сотни жителей города, которым продала фейковые путевки в популярные зарубежные страны на десятки миллионов рублей. Обманутые граждане заявили о мошенничестве в полицию. Они сообщили, что оплатили туры, которые стоили в среднем 250 тысяч рублей за семью. Но в день отправления оказалось, что авиабилеты не куплены, а гостиницы не забронированы. Все жертвы мошенничества указали на одного и того же турагента — Екатерину Хакимову. Позже стало известно, что россиянка, которая продавала путевки в Турцию, Египет, Доминикану и на Мальдивы, обвела вокруг пальца клиентов в общей сложности на 20 миллионов рублей.

«Екатерина объясняла своим клиентам, что их сказочный отпуск отменяется. Когда путешественники просили вернуть деньги, то получали ответ, что их нет, а после мошенница и вовсе переставала брать трубку», — рассказали жертвы аферы.

Примечательно то, что эта турфирма благополучно, без проблем, продавала путевки на протяжении нескольких лет, но с середины августа в компании начались «форс-мажорные» ситуации. Теперь офис, где продавались туры, сдается в аренду, а в соцсетях компании исчезли объявления о горящих путевках. Число пострадавших от махинаций с каждым днем растет.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»