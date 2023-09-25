В Уфе турагент продала клиентам фейковые туры за рубеж на 20 млн рублей

Вчера, 21:04

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В Уфе турагент продала клиентам фейковые туры за рубеж на 20 млн рублей
Фото из открытых источников

Telegram-канал SHOT передает, что в Уфе турагент обманула более сотни жителей города, которым продала фейковые путевки в популярные зарубежные страны на десятки миллионов рублей. Обманутые граждане заявили о мошенничестве в полицию. Они сообщили, что оплатили туры, которые стоили в среднем 250 тысяч рублей за семью. Но в день отправления оказалось, что авиабилеты не куплены, а гостиницы не забронированы. Все жертвы мошенничества указали на одного и того же турагента — Екатерину Хакимову. Позже стало известно, что россиянка, которая продавала путевки в Турцию, Египет, Доминикану и на Мальдивы, обвела вокруг пальца клиентов в общей сложности на 20 миллионов рублей. 

«Екатерина объясняла своим клиентам, что их сказочный отпуск отменяется. Когда путешественники просили вернуть деньги, то получали ответ, что их нет, а после мошенница и вовсе переставала брать трубку», — рассказали жертвы аферы.

Примечательно то, что эта турфирма благополучно, без проблем, продавала путевки на протяжении нескольких лет, но с середины августа в компании начались «форс-мажорные» ситуации. Теперь офис, где продавались туры, сдается в аренду, а в соцсетях компании исчезли объявления о горящих путевках. Число пострадавших от махинаций с каждым днем растет. 

Автор текста: Александр Зуев
Информационное агентство «Что происходит»

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