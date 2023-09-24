Красноярский Дом офицеров опубликовал тендер по закупке 580 венков с траурными лентами

Красноярский Дом офицеров опубликовал на своем сайте тендер на закупку 580 траурных венков и лент ценой на 7,8 млн рублей. Траурные венки закупают для патриотических мероприятий. Прежде всего речь идет о проведении церемоний отдания воинский почестей, которые запланированы на следующий год.

Как заявили в Доме офицеров, в течение года проводятся патриотические мероприятия для молодежи, во время которых возлагают венки на военные мемориалы. К примеру, 22 июня в 15 муниципалитетах волонтеры возложили венки к мемориалам ВОВ. Венки возлагают юнармейцы при заступлении на Пост №1. Также церемония возложения венков проходила на открытии памятного камня в честь ветеранов Семипалатинского ядерного полигона на территории Красноярского госпиталя ветеранов.

Дом офицеров уже делал подобную закупку. Это было в январе, когда были заказаны 540 венков и лент. Начальная стоимость лота была 7,4 миллиона рублей, но участникам торгов удалось сбить цену до 4,1 миллиона.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»