Красноярский Дом офицеров опубликовал тендер по закупке 580 венков с траурными лентами

Сегодня, 09:09

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Красноярский Дом офицеров опубликовал тендер по закупке 580 венков с траурными лентами
Фото из открытых источников

Красноярский Дом офицеров опубликовал на своем сайте тендер на закупку 580 траурных венков и лент ценой на 7,8 млн рублей. Траурные венки закупают для патриотических мероприятий. Прежде всего речь идет о проведении церемоний отдания воинский почестей, которые запланированы на следующий год. 

Как заявили в Доме офицеров, в течение года проводятся патриотические мероприятия для молодежи, во время которых возлагают венки на военные мемориалы. К примеру, 22 июня в 15 муниципалитетах волонтеры возложили венки к мемориалам ВОВ. Венки возлагают юнармейцы при заступлении на Пост №1. Также церемония возложения венков проходила на открытии памятного камня в честь ветеранов Семипалатинского ядерного полигона на территории Красноярского госпиталя ветеранов. 

Дом офицеров уже делал подобную закупку. Это было в январе, когда были заказаны 540 венков и лент. Начальная стоимость лота была 7,4 миллиона рублей, но участникам торгов удалось сбить цену до 4,1 миллиона.

Автор текста: Александр Зуев
Информационное агентство «Что происходит»

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