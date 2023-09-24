Опрос: Каждый второй житель РФ теряет личные вещи в путешествиях

Россияне часто теряют в путешествиях свои паспорта. Об этом рассказывает издание «Известия», ссылаясь на опрос группы «Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI), проведенный совместно с маркетплейсом авторских туров YouTravel.me накануне Всемирного дня туризма.

В опросе 50% респондентов заявили, что теряют личные вещи в путешествии. 42% теряли различную электронику, 28% опрошенных забывают паспорта, а 19% забывают серьги, кольца и часы.

Чаще всего свои пропажи россияне находят в аэропорту или во время перелета. При этом 50% даже расстраиваются, когда пропажа находится, поскольку за пропавшие вещи нередко они получают огромные компенсации. Например, туристам, которые летали в Кению, за пропавший багаж выплатили 500 тыс. рублей.

«В этом году география стран потери и повреждения багажа, в общем, предсказуема: примерно половина случаев пришлась на авиаперелеты по России, 17,2% — различные страны Шенгена, 10,4% — Турция», — отметил управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс Страхование» Артем Искра.

Автор текста: Анна Лисова

Информационное агентство «Что происходит»