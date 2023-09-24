«Srnsk»: Туристы РФ не могут улететь из Москвы в Анталью более 15 часов

В ночь на 25 сентября пассажиры рейса авиакомпании Turkish Airlines не смогли вылететь из Москвы в Анталью. Об этом сообщает «Srnsk».

В столичном аэропорту Внуково остались более 500 пассажиров, передает ТГ-канал «Осторожно, Москва».

Как объяснили в авиакомпании, посадка на самолет была прервана из-за нештатной ситуации с техническим состоянием самолета, что привело к задержке вылета. Пассажиры просидели в аэропорту более 15 часов, и компания должна была предоставить им возможность ожидать рейс в гостинице, но для всех мест не нашлось.

Отправление переносилось дважды. Самолет уже попытались заменить, но все же замены не будет. Теперь пассажиры волнуются касательно того, безопасно ли вообще лететь этим самолетом.

Автор текста: Анна Лисова

Информационное агентство «Что происходит»