Мобилизованный житель из Екатеринбурга отрицает вину в дезертирстве

Мобилизованного военнослужащего, старшего лейтенанта Владимира Ростова в настоящее время пытаются обвинить в дезертирстве. За такое преступление военнослужащему, с высокой степенью вероятности, может грозить суровое наказание до пяти лет лишения свободы.

Родственники Владимира Ростова утверждают, что данное обвинение не соответствует действительности. Офицер даже не думал никуда сбегать. В его планах никогда не было увиливать от воинской службы. После того, как Владимир попал на фронт, у военнослужащего обострились хронические болезни, из-за чего он отправился в Воронеж.

В местном военном госпитале он находился до 16 декабря, оставаясь на связи с командованием.

«Когда пришла пора выписываться, врач сказал: долечиваться по месту жительства. Поэтому Володя и отправился на проверку в нашу районную больницу. Она расположена у самого нашего дома. А до военного госпиталя — почти два часа езды», — поделилась информацией супруга мобилизованного Ростова.

Как сейчас утверждает жена Владимира, муж доложил о сложившейся ситуации своему начальству и далее продолжил лечение. Однако, несколько позднее его обвинили в дезертирстве, так как он не явился в часть. Ему сообщили, что он должен был проходить лечение в военном госпитале, а не в частной клинике. Об этом сегодня сообщают корреспонденты информационно-новостного онлайн-издания РИА «Новости».

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Информационное агентство «Что происходит»