СМИ рассказали об организации КГБ первых рок-клубов 80-х в городах-миллионниках

О чрезвычайной роли КГБ в появлении первых рок-клубов в СССР пользователи узнали в интервью «Мосленты» с хозяином самого крупного музыкального магазина старой «Горбушки» Сергеем Окуляром. Как утверждает предприниматель, сотрудники спецслужб начали организовывать подобные учреждения в советских городах-миллионниках ещё в 1980-х годах.

«Кагэбэшники уже тогда хорошо поняли, что пошел стихийный и бесконтрольный процесс по городам-миллионникам. Его навозможно никак остановить, поэтому необходимо организовывать свои рок-клубы, подконтрольные самим КГБ. Чтобы все эти волосатики не несли какую-то антисоветчину, а были под присмотром, под крылом кураторов… В каждом из этих клубов тогда обязательно были какие-нибудь дяденька или тетенька, которые следили, кто чем занимается, и писали отчеты куда следует», — рассказал Окуляр.

Герой интервью вспомнил о появлении московской рок-лаборатории в Старопанском переулке рядом с ГУМом. При ней сотрудники КГБ открыли студию звукозаписи и магазин с напульсниками и значками, куда Окуляр возил свою продукцию.

Об этом сегодня сообщают корреспонденты информационно-новостного онлайн-издания «Мослента».

Автор текста:

Информационное агентство «Что происходит»