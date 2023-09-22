Челябинский рэкетир публично извинился перед дальнобойщиками

Сегодня, 19:49

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Челябинский рэкетир публично извинился перед дальнобойщиками
Фото из открытых источников

В городе Челябинске на молодого человека пожаловались дальнобойщики за то, что он совершил попытку вымогать из них деньги методами из 90-х годов. Далее этот молодой человек записал видеообращение с извинениями. В снятом ролике он покаялся, что выдумал историю «со смотрящими», чтобы запугать водителей. 

«Я Олег, который подходил к дальнобойщикам и попал на их видеосъемку. За всю эту нехорошую ситуацию хочу принести извинения. Разговор с водителями «о пяти бригадах и челябинских смотрящих» был мною выдуман от начала до конца», — заявил мужчина на видео, которое оказалось в распоряжении представителей средств массовой информации.

Автор видео одновременно добавил, что «ему все объяснили» представители органов правопорядка. Он пообещал, что больше не будет заниматься вымогательством. 

Ранее дальнобойщики возмущались, что в Челябинске некий мужчина, представившись «смотрящим» за проезд по городу, вымогает с них деньги. Ситуация была взята на контроль руководством Управления МВД России по Челябинской области. Одну из таких бесед водители смогли снять на видео. На нем мужчина рассказывал про пять бригад, которые работают в городе, и все дальнобойщики, приезжающие в Челябинск, обязаны платить им дань. 

Об этом сегодня сообщают корреспонденты информационно-новостного онлайн-издания URA.Ru.

Автор текста:
Информационное агентство «Что происходит»

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