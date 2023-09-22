«Кто больше не будет мобилизирован»: в РФ вступили в силу новые ограничения для службы по контракту

Вчера, 23:24

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«Кто больше не будет мобилизирован»: в РФ вступили в силу новые ограничения для службы по контракту
Фото из открытых источников

С 24 сентября в РФ вступают новые ограничения для тех, кто хочет заключить контракт с Минобороны РФ на службу в войсках.

Соответствующий приказ был подписан министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он опубликован на портале правовой информации и с его текстом может ознакомиться любой желающий. В документе утвержден перечень заболеваний, при наличии которых человек признается ограниченно годным и не допускается к военной службе по контракту в период мобилизации, в период военного положения и в военное время.

Всего в перечне 26 пунктов. Те, кто попал хотя бы в один из них, мобилизованы не будут.

В частности, не могут попасть на службу те, у кого есть заболевания, легко передаваемые другим. Это ВИЧ, гепатиты B и С, активный туберкулез органов дыхания и костей.

Среди хронических заболеваний, являющихся причиной для отказа в службе по контракту, описаны злокачественные опухоли, некоторые болезни сердца и гипертония, сахарный диабет I типа, психические расстройства и нарушения психики из-за употребления психоактивных веществ. Также освобождены от службы мужчины, у которых развилась эпилепсия, либо они перенесли инсульт или у них развилась бронхиальная астма.

Не возьмут на контракт в ВС РФ лиц с плохим зрением, с отсутствующими конечностями и при серьезных последствиях от старых травм.

В тоже время для контрактников ограничений меньше, чем для срочной службы. Поэтому на контракт могут попасть в некоторых случаях и те, кого на срочную службу не взяли.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Что происходит»

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