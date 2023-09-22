«Теперь запрещено». российских пенсионеров, проживших более 60 лет, ждет новое правило

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о том, что с 25 сентября в РФ начнет действовать новое правило для тех, кому больше 60 лет.

Он отметил, что новая норма затронет лиц в возрасте от 60 до 90 лет, пишет PRIMPRESS.

Суть нового правила в том, чтобы помочь пожилым гражданам заботиться о своем здоровье. Государство с понедельника начинает кампанию вакцинации для защиты от гриппа и коронавируса. и особый акцент в этом году в рамках кампании вакцинации решено сделать на пенсионеров.

«Пожилые люди от 60 лет и старше находятся в группе риска по гриппу и коронавирусу. У них могут быть серьезные последствия от болезни, поэтому им особенно важно сделать такую прививку, чтобы избежать осложнений», — отметил Власов.

В ближайшее время будут открыты пункты во многих российских городах, а в отдаленные районы начнут выезжать специальные группы вакцинации. Они смогут вакцинировать на дому маломобильных граждан.

Вакцинацию для пенсионеров будут проводить бесплатно. Вакцинироваться бесплатно можно будет и в поликлинике, и в пункте вакцинации.

Автор текста: Анна Лисова

Информационное агентство «Что происходит»