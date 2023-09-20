Депутат Госдумы: ставшего отцом-одиночкой участника СВО из Курганской области захотели вернуть на фронт

Участника СВО из Курганской области, который ранее стал отцом-одиночкой двух маленьких детей, собираются возвратить назад на передовую. Историю этого российского бойца рассказал народный избранник Государственной думы Максим Иванов.

Жена военнослужащего умерла. В настоящее время он является единственным кормильцем двух сыновей, возраст которых менее 10 лет. Когда мужчина приехал хоронить супругу, он принялся собирать документы для демобилизации. Но его воинская часть объявила бойца в розыск. Материалы, которые он отправил, так и не дошли до командования.

«Как утверждает военнослужащий, он не трус и готов защищать Родину на СВО. Но, выбирая между воинским долгом и отцовским, он выбрал своих детей. И его можно понять. Дети маленькие. Отец остался для них единственным защитником и кормильцем», — написал депутат ГД Иванов на страницах своего Telegram-канала.

Парламентарий пообещал оказать содействие мобилизованному, чтобы в отношении мужчины не было возбуждено уголовное дело. К вопросу будут подключены сотрудники профильных ведомств.

Ранее житель Хабаровского края, призванный на военную службу, обратился в полицию с заявлением о краже полутора миллионов рублей с банковской карты. В преступлении участник СВО обвинил брата.

Об этом сегодня написали репортеры информационно-новостного портала Lenta.ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»