В Госдуме призвали проверить чиновников на наркотики

Государственных и муниципальных служащих, депутатов всех уровней могут обязать проходить тест на предмет потребления наркотиков. С таким предложением депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в Минздрав.

По мнению народного избранника, прохождение теста должно быть обязательным условием при трудоустройстве. Тестирование можно проводить внепланово, выборочно, раз в квартал и без предупреждения. Зачастую повышенный стресс и активная работа сказываются на психике чиновников, обратил внимание Хамзаев. Спецслужбы и правоохранители должны знать, есть ли у человека предрасположенность к потреблению наркотиков или даже зависимость, сказал парламентарий.

Ранее появилась информация, что правоохранители задержали депутата Госсовета Татарстана Рустема Хасанова с наркотиками (мефедроном).

Текст: Информационное агентство «Что происходит»