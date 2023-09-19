В Госдуме призвали проверить чиновников на наркотики

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Государственных и муниципальных служащих, депутатов всех уровней могут обязать проходить тест на предмет потребления наркотиков. С таким предложением депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в Минздрав.
По мнению народного избранника, прохождение теста должно быть обязательным условием при трудоустройстве. Тестирование можно проводить внепланово, выборочно, раз в квартал и без предупреждения. Зачастую повышенный стресс и активная работа сказываются на психике чиновников, обратил внимание Хамзаев. Спецслужбы и правоохранители должны знать, есть ли у человека предрасположенность к потреблению наркотиков или даже зависимость, сказал парламентарий.
Ранее появилась информация, что правоохранители задержали депутата Госсовета Татарстана Рустема Хасанова с наркотиками (мефедроном).
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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