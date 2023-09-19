В Омске на заправках «Газпромнефти» пропали бензин и солярка

В Омске серьезные проблемы с бензином и соляркой, которые не только подорожали, но и вообще пропали с заправок. Об этом пишет NGS55.RU, отмечая, что один из читателей не смог ночью, 21 сентября, заправиться на АЗС «Газпромнефть» в поселке Чкаловском.

«Бензина нет никакого и дизеля, только газ», — сообщил он.

Журналисты издания дозвонились на горячую линию АЗС «Газпромнефть», чтобы получить комментарии по поводу этой ситуации. При этом обращались они не официально, а представившись клиентом заправки. И оператор сказал, что на АЗС по проспекту Космическому, 109/2 заправиться не получится, но назвал заправку, где можно приобрести бензин.

При этом, как отметили в издании, сказали, что топливо «пока есть». Поэтому непонятно, сколько его еще оставалось на заправке. На горячей линии добавили, что перебои с топливом возникли из-за повышенного спроса и увеличением нагрузки на транспортную инфраструктуру.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»