Брянская область оказалась под угрозой ударов новыми ракетами армии ВСУ

Военный эксперт Василий Фатигаров заявил о том, что ракеты, которые появились на вооружении ВСУ, угрожают теперь и Брянской области.

Он отметил в интервью «Красной линии», что эти же ракеты использовались для удара по Севастополю, пишут «Брянские новости».

Модифицированные британские Storm Shadow или американские ATACMS могут бить по целям на расстояние до 230 км, полагает Фатигаров. Но все же он склоняется к тому, что удары наносились американскими ракетами.

«Это нам говорит, что у нас в зоне поражения ряд городов России теперь, которые ранее в зоне поражения не были. Это опасно, Курская АЭС, например», ? сказал Фатигаров.

Стоит отметить, что до того как РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины удары по российской территории не наносились. Но сейчас эти атаки становятся более частыми, и под удар попадают объекты не только рядом с границей, но и в глубоком тылу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»