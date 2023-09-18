На руке свердловского вице-губернатора Олега Чемезова заметили часы за 4 миллиона

На руке свердловского вице-губернатора Олега Чемезова были замечены часы Santos de Cartier стоимостью в 4 миллиона. На первом заседании 19 сентября новоизбранные депутаты Гордумы выбрали первого и просто вице-спикера. В зале находились высокие гости, такие как мэр Алексей Орлов и вице-губернатор Олег Чемезов. На левой руке Чемезова многие заметили часы прямоугольной формы. Речь идет о модели в корпусе из стали.

Поворотное кольцо на циферблате часов выполнено из желтого золота 750/1000 пробы. У часов семигранная заводная головка с граненым сапфиром, а стрелки выполнены в форме мечей из вороненой стали. У аксессуара французского производителя — сапфировое стекло и 138 деталей (20 камней).

Французский ювелир и часовщик Луи Картье исполнил желание знаменитого бразильского авиатора Альберто Сантоса-Дюмона, который хотел определять время за штурвалом. Таким образом, были созданы эти культовые наручные часы с закругленными углами, плавными изгибами креплений ремешка и декоративными винтами.

Известно, что в 2021-м Олег Чемезов заработал 5,6 миллионов рублей, в 2020 году — 5,8 миллионов рублей. В период с 2013 по 2019 годы он работал в УК «Партиком», а еще раньше в «ТНК-BP». Согласно декларациям тех лет, его доход составил 87 миллионов рублей и 55,57 миллионов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»