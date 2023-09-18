На руке свердловского вице-губернатора Олега Чемезова заметили часы за 4 миллиона

В Екатеринбурге бензин и дизель вновь подорожали, на заправке исчез 95-й бензин
Цены на бензин и дизель растут по всей РФ, и Екатеринбург не стал исключением. Несмотря на то, что власти заявляют о...Подробнее
На руке свердловского вице-губернатора Олега Чемезова были замечены часы Santos de Cartier стоимостью в 4 миллиона. На первом заседании 19 сентября новоизбранные депутаты Гордумы выбрали первого и просто вице-спикера. В зале находились высокие гости, такие как мэр Алексей Орлов и вице-губернатор Олег Чемезов. На левой руке Чемезова многие заметили часы прямоугольной формы. Речь идет о модели в корпусе из стали.
Поворотное кольцо на циферблате часов выполнено из желтого золота 750/1000 пробы. У часов семигранная заводная головка с граненым сапфиром, а стрелки выполнены в форме мечей из вороненой стали. У аксессуара французского производителя — сапфировое стекло и 138 деталей (20 камней).
Французский ювелир и часовщик Луи Картье исполнил желание знаменитого бразильского авиатора Альберто Сантоса-Дюмона, который хотел определять время за штурвалом. Таким образом, были созданы эти культовые наручные часы с закругленными углами, плавными изгибами креплений ремешка и декоративными винтами.
Известно, что в 2021-м Олег Чемезов заработал 5,6 миллионов рублей, в 2020 году — 5,8 миллионов рублей. В период с 2013 по 2019 годы он работал в УК «Партиком», а еще раньше в «ТНК-BP». Согласно декларациям тех лет, его доход составил 87 миллионов рублей и 55,57 миллионов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Цены на бензин и дизель растут по всей РФ, и Екатеринбург не стал исключением. Несмотря на то, что власти заявляют о...Подробнее
На руке свердловского вице-губернатора Олега Чемезова были замечены часы Santos de Cartier стоимостью в 4 миллиона. На...Подробнее
Ожидается, что в ближайшее время в России повысятся пенсионные выплаты. Как сказал пенсионный эксперт Сергей Власов,...Подробнее
Для того чтобы эффективнее противостоять Западу, России нужен военный союз. Об этом заявил учредитель Царьграда...Подробнее
После гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина его вдова официально сменила фамилию. Об этом сообщает издание...Подробнее
Бывший опер Руслан Белоконный выступил с последним словом, заявив, что полностью невиновен. Его дело слушает суд в...Подробнее