По всей России активно ищут специалистов по мобилизации

Сегодня, 09:39

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По всей России активно ищут специалистов по мобилизации
Фото из открытых источников

В РФ появилось больше объявлений на сайтах вакансий о поиске специалистов по воинскому учету и мобилизации.

Об этом пишет портал Новости Волгограда.ру.

В ряде регионов размещены объявления о том, что организации примут на работу сотрудников, которые могут взять на себя обязанности по ведению воинского учета и мобилизационной подготовке. Очень много таких объявлений в Москве и Санкт-Петербурге. Встречаются аналогичные вакансии и в других крупных городах РФ.

Журналисты нашли вакансии для специалистов по воинскому учету и мобилизации во Владивостоке, Красноярске и Ростове-на-Дону.

Также появились вакансии для специалистов, которые могут заниматься воинским учетом и бронированием. Такие вакансии размещают крупные предприятия.

В РФ в 2022 году провели мобилизацию, и некоторые мобилизованные на фронте оказывались спустя считанные дни после вручения повестки. При этом власти изначально заявляли, что мобилизация проводиться не будет и все задачи выполнит регулярная армия.

В этом году снова звучат официальные заявления о том, что мобилизации не будет. Тем не менее, в СМИ появились сообщения о том, что 25 сентября 2023 года стартует новая волна мобилизации в РФ. Официальные лица это на сегодняшний день не подтверждают.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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