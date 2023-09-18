На Урале из-за богатого урожая грибов в магазинах закончились банки

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Уральцы в этом году удивлены огромным урожаем грибов и активно занимаются их консервацией.
Дошло до того, что в магазинах уже закончились в продаже стеклянные банки, поскольку их раскупают под засолку грибов, пишет E1.ru.
«Вместе с мужем собирали грибы в районе Вершины, рядом с коллективным садом №88. Опят удалось собрать много. Урожай не взвешивали, но итогом стали десять банок маринованных грибочков, еще часть заморозили, часть прокрутили на икру», — рассказывает Надежда.
Уральцы активно ищут пустые банки не только у друзей и знакомых, которые не любят «тихую охоту», но и размещают объявления в группах по обмену и продаже в соцсетях. Терять возможность запастись бесплатно вкусным продуктом не хочется многим, поэтому и возник дефицит банок.
Ну а те, кто не может найти тару, начали грибы морозить и сушить, так как это тоже позволит сохранить на зиму часть урожая.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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