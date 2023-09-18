Два брата-добровольца из Свердловской области в один день погибли на СВО

Андрей и Илья Зорины из Свердловской области отправились добровольцами в зону проведения военной спецоперации и погибли в один день — 6 сентября. Родственники учились в одной школе и окончили одно училище. Они вместе приняли решение отправиться на фронт.

36-летний Андрей жил в Новой Ляле, где работал электриком на целлюлозно-бумажном комбинате. Мужчина был женат и воспитывал двух дочерей супруги от первого брака. Он увлекался рыбалкой и техникой. В зоне СВО Андрей служил оператором отделения противотанковых управляемых ракет.

Старший разведчик парашютно-десантного батальона, 34-летний Илья, вместе с женой проживал в селе Кошай, занимался лесозаготовками. При пожаре в Сосьве мужчина оказал помощь в тушении и за это был удостоен благодарственного письма от Минприроды. У Зориных остались пожилая мама и жены.

Братьев, погибших, похоронили рядом на кладбище в Новой Ляле. Церемония прощания с братьями состоялась в Новолялинском центре культуры.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»