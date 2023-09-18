У матери пермского Люцифера скоропостижно умер второй жених

Вчера, 22:44

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У матери пермского Люцифера скоропостижно умер второй жених
Фото из открытых источников

Жених матери Люцифера из Перми умер перед свадьбой. На своей странице в социальных сетях интернета сатанистка из города Пермь Наталья Меньшикова оставила свой пост:

«Ну, теперь уже всё, я стала чёрной вдовой. 19 октября должна была состояться наша свадьба, однако, я лишь сейчас узнала о том, что он умер. Похоронить его могут лишь я и его сестра, больше у него нет никого. Второй раз в жизни я вынуждена побираться. А повод один и тот же — прощание с любимым человеком!».

Наталья — мать двоих детей с именами Люцифер и Вольдемар. Уже прошло 2 года, как умер их родной отец от СПИДа. В октябре Наталья собиралась выйти замуж второй раз. Однако, и второй её избранник тоже скончался. Мама Люцифера познакомилась со своим вторым женихом через несколько месяцев после похорон первого супруга. Данил был поваром по профессии и раньше состоял в браке, у него есть ребёнок. С новым женихом Наталью познакомила парикмахер.

«Я никогда бы не стала жить с человеком, чьи взгляды противоречат моим. Данил — не сатанист, но относился к этому с пониманием и проявлял интерес. Мы познакомили наших детей», — рассказала представителям средств массовой информации Наталья Меньшикова.

Как ранее сообщала Наталья Меньшикова, Данил хорошо ладил с её детьми и так же, как и она, интересовался эзотерикой.

«С нуля сейчас строю семью, новые отношения. Скрипя всеми своими гайками, болтами, шестерёнками, впрягаюсь в новые дела», — признавалась Наталья в разговоре с корреспондентами ещё в начале сентября.

Об этом сегодня написали журналисты информационного агентства «КП-Пермь».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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У матери пермского Люцифера скоропостижно умер второй жених

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