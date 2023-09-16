Военком Петербурга: уклонисты не смогут выехать из России при 20-дневной неявке в военкомат

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»
В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт»....Подробнее
Врио военного комиссара Петербурга Марат Урмансов на заседании правительства 18 сентября заявил, что уклонисты не смогут покинуть Россию через 20 дней после публикации электронной повестки в соответствующем реестре. Граждане, получившие повестку в двухнедельный срок, должны явиться в военкомат для сверки данных воинского учета. Речь идет о тех горожанах, у которых нет действующей отсрочки и они не получали повестку, когда проходил призыв.
Военкоматы могут временно ограничить право распоряжаться недвижимым имуществом или транспортом, запретить регистрацию в качестве частного предпринимателя и выдачу кредитов. По словам Урмансова, эти ограничения вступают в силу в период осеннего призыва.
Оповестить о необходимости явки в военкомат можно тремя способами: вручением повестки лично и под расписку, заказным письмом с уведомлением о вручении и электронной повесткой в соответствующем реестре.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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