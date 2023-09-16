Военком Петербурга: уклонисты не смогут выехать из России при 20-дневной неявке в военкомат

Сегодня, 17:14

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Военком Петербурга: уклонисты не смогут выехать из России при 20-дневной неявке в военкомат
Фото из открытых источников

Врио военного комиссара Петербурга Марат Урмансов на заседании правительства 18 сентября заявил, что уклонисты не смогут покинуть Россию через 20 дней после публикации электронной повестки в соответствующем реестре. Граждане, получившие повестку в двухнедельный срок, должны явиться в военкомат для сверки данных воинского учета. Речь идет о тех горожанах, у которых нет действующей отсрочки и они не получали повестку, когда проходил призыв. 

Военкоматы могут временно ограничить право распоряжаться недвижимым  имуществом или транспортом, запретить регистрацию в качестве частного предпринимателя и выдачу кредитов. По словам Урмансова, эти ограничения вступают в силу в период осеннего призыва. 

Оповестить о необходимости явки в военкомат можно тремя способами: вручением повестки лично и под расписку, заказным письмом с уведомлением о вручении и электронной повесткой в соответствующем реестре.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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