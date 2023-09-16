Свердловчанин пожаловался в местную прокуратуру на кинотеатр из-за показа фильма «Барби»

Жалобу на владельца кинотеатра «Новое кино» в прокуратуру написал житель Краснотурьинска Антон Ежов. Ему не понравилось то, что в кинотеатре показали фильм «Барби», который в РФ официально в прокат не выходил, пишет «Новый День».

Зритель полагает, что этот фильм пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения. В качестве примера он привел сцену, в которой Кена целуют в щеку двое мужчин. Также Ежов указал, что в зале были лица младше 16 лет.

«17 сентября в этом кинотеатре был продемонстрирован фильм «Барби», наполненный западной пропагандой о нетрадиционных сексуальных отношениях. Хочу отметить, что возрастные ограничения у фильма 16+, но в зале находились дети и младше. Считаю недопустимым показывать фильмы такого содержания», - написал Ежов.

Он надеется на то, что фильм в РФ запретят и его показы прекратятся, поскольку уверен, что этот фильм «пагубно влияет на подрастающее поколение».

Отметим, Минкульт не выдал прокатное свидетельство фильмам «Барби» и »Оппенгеймер», но, тем не менее, их показали многие кинотеатры.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»