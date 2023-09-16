Вдова ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сменила фамилию на девичью — Кряжева

Сегодня, 21:39

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Вдова ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сменила фамилию на девичью — Кряжева
Фото из открытых источников

После гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина его вдова официально сменила фамилию. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру», отмечая, что теперь в системе СПАРК она указана как Кряжева Любовь Валентиновна. Данные о перемене фамилии поступили в СПАРК 15 сентября, но когда именно она сменила фамилию, не указано. Любовь Валентиновна взяла себе девичью фамилию.

В СМИ также попала информация о том, что уже открыто наследственное дело Евгения Пригожина. Там указано, что он погиб 23 августа 2023 года. Эта же дата нанесена на его могиле.

Напомним, 23 августа бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Причины крушения еще выясняются. На борту самолета было всего 10 человек, и все они погибли. В числе погибших, помимо Евгения Пригожина, также командиры ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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