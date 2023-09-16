Вдова ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сменила фамилию на девичью — Кряжева

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»
В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт»....Подробнее
После гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина его вдова официально сменила фамилию. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру», отмечая, что теперь в системе СПАРК она указана как Кряжева Любовь Валентиновна. Данные о перемене фамилии поступили в СПАРК 15 сентября, но когда именно она сменила фамилию, не указано. Любовь Валентиновна взяла себе девичью фамилию.
В СМИ также попала информация о том, что уже открыто наследственное дело Евгения Пригожина. Там указано, что он погиб 23 августа 2023 года. Эта же дата нанесена на его могиле.
Напомним, 23 августа бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Причины крушения еще выясняются. На борту самолета было всего 10 человек, и все они погибли. В числе погибших, помимо Евгения Пригожина, также командиры ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт»....Подробнее
Жительница Волжского Оксана Сердцева рассказала, что ее 24-летний сын Артем принял решение об участии в спецоперации на...Подробнее
В России все еще сохраняется негативное влияние кризиса 2008 года, уверен директор центра конъюнктурных исследований...Подробнее
В Екатеринбурге задержан мужчина, избивший до смерти участника «военной спецоперации» Дмитрия Терзя. Как сообщает...Подробнее
В 2023 году затраты госучреждений на закупку лекарств существенно сократились. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на...Подробнее
Группа компаний на рынке недвижимости Alex Villas в текущем месяце провела исследование и выяснила, что при наличии...Подробнее