Политобозреватель о «смерти» Кадырова: «Глава Чечни воскрес, но вопросы еще остались»

Информационное поле прямо взорвалось сообщениями о состоянии здоровья руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Публикация видео, как глава республики гуляет, не успокоила граждан российского государства. Политический обозреватель и редактор издания «ФедералПресс» Андрей Гусий изложил своё мнение об этом.

«Информационно главу Чечни «хоронят» уже не впервые. Также многократно вбрасывается информация о здоровье Рамзана Кадырова. И всегда такая история заканчивается одинаково. Рамзан Ахматович снимает видео о том, как он занимается спортом и высказывает какие-то достаточно пространные вещи в адрес каких-то источников. Казалось бы, историю на этом можно считать закончившейся, но нет. Вопросы есть, много, а ответов на них нет.

Всегда в вопросах политики надо смотреть: а кому выгодно? В ситуации с Рамзаном Кадыровым этот вопрос остается без ответа, потому что информация о состоянии его здоровья не влияет на проведение СВО и обстановку в республике. Чечня за прошедшее время стала регионом, где бунты или акции протеста — просто невозможны. Целое поколение воспитано так, что даже не думают о каких-то волнениях. Еще есть вопрос, который возник после заявления Рамзана Кадырова, что будет в случае его гибели. Высказанная не так давно мысль главы Чечни стала последствием очередных «похорон» руководителя субъекта.

Он рассказал, что республика останется управляемой, отношения с Кремлем будут на таком же высоком уровне, а по сути – есть и преемник. И тут тоже возникает вопрос: а зачем говорить о преемнике, о жизни республики после смерти главы, если со здоровьем Рамзана Ахматовича все хорошо? Да и в целом, слишком часто стали говорить о здоровье главы Чечни. Согласитесь, совсем без повода это не может возникать. Какие-то основания должны быть. Понятно, что никто не вечен и ситуации бывают разные со здоровьем. Но есть еще один вопрос, который остается без ответа. Кто и как получает и передает информацию о самочувствии Рамзана Кадырова? Зная, как работает аппарат главы Чечни, в том числе и на фоне рисков при спецоперации, знают данные о перемещении Рамзана Ахматовича, его состоянии здоровья — единицы.

Думаю, что ответ на вопрос «кому выгодно» знает только сам Рамзан Кадыров. А вот, кто и как получает и передает информацию о перемещениях и состоянии здоровья, силовые структуры и аппарат главы должны узнать. Ответ на самый главный вопрос — что со здоровьем Рамзана Ахматовича — узнаем спустя некоторое время».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»