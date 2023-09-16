Беременная женщина-ефрейтор получила шесть лет тюрьмы за неявку на службу

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»
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Из-за уклонения от службы в период мобилизации суд приговорил к шести годам колонии общего режима беременную женщину-ефрейтора. Статья 337 Уголовного кодекса России предусматривает наказание от семи до десяти лет заключения.
Кабалоева получила рекомендацию от медицинской роты своей воинской части о временном освобождении от военной службы по причине беременности и наличия ребенка 2018 года рождения. Но наличие медсправки не спасло женщину от уголовного преследования. Военнослужащая объяснила свою неявку на службу наличием медицинской справки. Однако, военный прокурор потребовал обвинительный приговор, аргументируя это тем, что Кабалоева не ушла с военной службы и продолжала получать довольствие и льготы.
Таким образом, суд приговорил ефрейтора Кабалоеву к шести годам тюремного заключения. Тот факт, что военнослужащая воспитывает несовершеннолетнего ребенка, позволил отложить исполнение наказания до 2032 года. Решение суда будет обжаловано, заявил адвокат военнослужащей Роман Рабаданов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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