Данные Росстата: число россиян, живущих в одиночестве, уже превысило 40%

На территории РФ в настоящее время существенно увеличилось количество граждан страны, которые проживают в одиночестве, без семьи. Такую информацию сегодня сообщило новостное агентство РБК со ссылкой на данные Росстата.

Когда в Российской Федерации осуществлялась официальная перепись населения 2021 года, то во время неё было зафиксировано в общей сложности 27,6 млн человек, которые проживали в квартире или доме одни. Это количество составляет ориентировочно 40% от всего населения российского государства.

Уточняется, что в момент предыдущей всероссийской переписи населения 1994 года, это же количество составляло 19,2 млн, в 2022 году — 22,3 млн, в 2010 — 25,7 млн, а в 2015 — 30,6 млн человек. При этом, в 1994 и 2015 годах проводились не масштабные, а микропереписи, охватывающие репрезентативную выборку.

Необходимо акцентировать внимание на том, что медицинские специалисты всего земного шара утверждают об отрицательном воздействии одиночества на психическое здоровье человека. У одиночек часто наблюдаются стресс, депрессия, ухудшение сна, злоупотребление вредной пищей и алкоголем, а также развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»