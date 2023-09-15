Журналисты поговорили с сослуживцами 28-летнего пилота ВС РФ Максима Кузьминова, перегнавшего вертолет Ми-8 в Украину.

Однокурсники Кузьминова по Сызранскому высшему военному авиаучилищу охарактеризовали его как спортсмена, который был очень суетливым. Кузьминов никаких странностей не проявлял и никак не выделялся в учебе, но хотел летать. Преподаватели авиаучилища не замечали за курсантом ничего странного. Словом, Максим Кузьминов был обычным парнем. Журналистам также удалось выяснить, что Максим всегда избегал серьезных заданий и предпочитал заниматься перевозкой грузов. И воевать он также не хотел.

Друг Кузьминова рассказал, что Максим просто боялся смерти, так как видел гибель своих боевых товарищей. Возможно, это повлияло на его состояние. Также приятель Кузьминова рассказал, что еще в марте Максим сообщил своей возлюбленной, что скоро получит крупную сумму денег. По его словам, Кузьминов психологически был слаб, и он не понимает, как Максиму доверили военную технику, хотя он был хорошим пилотом.

Мать Кузьминова покинула Россию в начале года и не объяснила причину своего отъезда ни родственникам, ни работодателю. По словам источников, она не поддерживала действия российских властей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»