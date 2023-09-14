Alex Villas: россияне хотели бы купить домик у моря в Италии, ОАЭ и на Бали

Группа компаний на рынке недвижимости Alex Villas в текущем месяце провела исследование и выяснила, что при наличии финансовых возможностей россияне не отказались бы от домика у моря в Италии, Объединенных арабских эмиратах и Индонезии (Бали). 87,5% россиян хотели бы иметь жилье на курорте. 52,4% опрошенных мечтают купить дом в Италии, 38,1% - в ОАЭ, 37% - на Бали, 36,1% предпочли Испанию, 23,8% - Таиланд и по 19% - Турцию и Грецию.

Как показало исследование, около 22,7% респондентов готовы использовать кредит российских и иностранных банков для приобретения недвижимости за границей. 36,4% участников опроса заявили, что возможность взятия кредита зависит от условий его предоставления. 40,9% опрошенных не готовы приобретать недвижимость за рубежом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»