Alex Villas: россияне хотели бы купить домик у моря в Италии, ОАЭ и на Бали

Военный суд в Екатеринбурге посадил на 5 лет мобилизованного, который лечился в частной клинике
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Группа компаний на рынке недвижимости Alex Villas в текущем месяце провела исследование и выяснила, что при наличии финансовых возможностей россияне не отказались бы от домика у моря в Италии, Объединенных арабских эмиратах и Индонезии (Бали). 87,5% россиян хотели бы иметь жилье на курорте. 52,4% опрошенных мечтают купить дом в Италии, 38,1% - в ОАЭ, 37% - на Бали, 36,1% предпочли Испанию, 23,8% - Таиланд и по 19% - Турцию и Грецию.
Как показало исследование, около 22,7% респондентов готовы использовать кредит российских и иностранных банков для приобретения недвижимости за границей. 36,4% участников опроса заявили, что возможность взятия кредита зависит от условий его предоставления. 40,9% опрошенных не готовы приобретать недвижимость за рубежом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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