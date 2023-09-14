24-летнего волгоградца вернули на СВО после ампутации пальцев

Сегодня, 12:14

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24-летнего волгоградца вернули на СВО после ампутации пальцев
Фото из открытых источников

Жительница Волжского Оксана Сердцева рассказала, что ее 24-летний сын Артем принял решение об участии в спецоперации на территории Украины, когда отбывал наказание за совершенные преступления в колонии, куда попал в 18 лет. По словам женщины, в апреле этого года он заключил не контракт, а соглашение с Минобороны. Артем попал в штурмовой отряд «Шторм Z».

16 июня штурмовик получил тяжелое ранение руки. Ему оторвало миной средний и безымянный пальцы. Оставшиеся пальцы и кисть руки были сломаны. Однако по решению командования, он продолжил участвовать в «военной спецоперации». Ему сняли гипс, а вечером отправили на поезде на территорию Украины.

«Я понимаю, что мой сын бывший зэк. Но он для чего туда пошел? Решил таким образом искупить вину. Я считаю, он кровью искупил. А сейчас его всего поломанного туда вернули», — заявила мама бойца. 

Сейчас Оксана пытается вернуть сына домой. Врачебная комиссия признала рану бойца легкой, поэтому единственный путь — обжаловать это в суде.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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