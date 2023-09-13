«Да есть у нас солярка! По ночам и недолго»: «Утренний юг» рассказал, когда на Кубани появляется дизтопливо

Сегодня, 10:24

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«Да есть у нас солярка! По ночам и недолго»: «Утренний юг» рассказал, когда на Кубани появляется дизтопливо
Фото из открытых источников

Ситуация с дизельным топливом в Краснодарском крае с каждым новым днем не улучшается, а становится только хуже. Об этом пишет местное издание «Утренний юг».

Конечно, речь не идет о том, что ДТ полностью исчезло из региона. Оно на заправках появляется, но... только ночью и за считанные часы расходится. На краснодарские заправки в это время заезжают только автобусы, чтобы успеть заправиться, а то днем многие пассажиры рискуют вспомнить, что такое ходить пешком. Это хоть и полезно для здоровья, но не в условиях ограниченного времени, когда оно поджимает, а на работу успеть надо.

Президента Союза транспортников Кубани Иван Петров подтвердил, что дизель на заправки региона привозят ночью. Транспортники вынуждены этим пользоваться — поэтому и спешат заправиться в темное время суток. Днем сделать это уже практически нереально.

В сети появился ролик, снятый у одной из АЗС на Кубани.

«Вот привезли на «Роснефть» дизель. Спасибо большое. Автобусы сегодня заправятся. Вон очередь, и ещё подъезжают. Стоят до самой дороги. Солярка есть», — комментирует автор ролика.

В Минэнерго ранее заявляли, что ситуация с нехваткой топлива во многих регионах решается. Дефицит его в ведомстве считают созданным искусственно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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