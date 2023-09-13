В Госдуме рассказали, что этой осенью в РФ не будет новой волны мобилизации

Заместитель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил о том, что в РФ не будет в осенний период мобилизации.

В беседе с изданием RTVI он отметил, что в РФ активно пополняются войска за счет контрактников.

«Не будет мобилизации. На сегодняшний день мобилизация не предполагается — ни второй, ни третий этап, ни всеобщая. Все эти приказы, которые якобы выпускаются, носят фейковый характер», — сказал Швыткин.

По его словам, в РФ за 7 месяцев около 270 тыс. человек заключили контракты с Минобороны. Ежедневно контрактниками становятся до 1,5 тыс. человек.

Отметим, в СМИ распространилась информация о том, что в РФ 25 сентября стартует новая волна мобилизации для того, чтобы восполнить потери ВС РФ на фронте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»