В Госдуме рассказали, что этой осенью в РФ не будет новой волны мобилизации

Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ
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Заместитель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил о том, что в РФ не будет в осенний период мобилизации.
В беседе с изданием RTVI он отметил, что в РФ активно пополняются войска за счет контрактников.
«Не будет мобилизации. На сегодняшний день мобилизация не предполагается — ни второй, ни третий этап, ни всеобщая. Все эти приказы, которые якобы выпускаются, носят фейковый характер», — сказал Швыткин.
По его словам, в РФ за 7 месяцев около 270 тыс. человек заключили контракты с Минобороны. Ежедневно контрактниками становятся до 1,5 тыс. человек.
Отметим, в СМИ распространилась информация о том, что в РФ 25 сентября стартует новая волна мобилизации для того, чтобы восполнить потери ВС РФ на фронте.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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