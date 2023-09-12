Власти Самары будут раздавать противогазы на случай ЧП и военных конфликтов

В Самаре открываются пункты выдачи противогазов на случай военных конфликтов. Об этом сообщают местные СМИ, в том числе портал «Progorodsamara».

Пункты противогазов будут открыты во всех районах города. 7 таких пунктов откроют в Железнодорожном районе, 20 — в Кировском, 13 в Красноглинском, 12 — в Куйбышевском, пять — в Ленинском, 22 — в Октябрьском, 12 — в Промышленном, 3 — в Самарском и 13 в Советском районе.

Власти обещают выдачу противогазов в случае военной угрозы и чрезвычайной ситуации техногенного характера.

В проекте постановления городской администрации говорится об обеспечении органов местного самоуправления, их подведомственных организаций, а также неработающих граждан средствами индивидуальной защиты. Все пункты выдачи противогазов должны быть готовы к концу текущего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»