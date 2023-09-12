Власти Самары будут раздавать противогазы на случай ЧП и военных конфликтов

Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ
Блогер Юрий Подоляка уверен, что война будет продолжаться после окончания «военной спецоперации» РФ на территории...Подробнее
В Самаре открываются пункты выдачи противогазов на случай военных конфликтов. Об этом сообщают местные СМИ, в том числе портал «Progorodsamara».
Пункты противогазов будут открыты во всех районах города. 7 таких пунктов откроют в Железнодорожном районе, 20 — в Кировском, 13 в Красноглинском, 12 — в Куйбышевском, пять — в Ленинском, 22 — в Октябрьском, 12 — в Промышленном, 3 — в Самарском и 13 в Советском районе.
Власти обещают выдачу противогазов в случае военной угрозы и чрезвычайной ситуации техногенного характера.
В проекте постановления городской администрации говорится об обеспечении органов местного самоуправления, их подведомственных организаций, а также неработающих граждан средствами индивидуальной защиты. Все пункты выдачи противогазов должны быть готовы к концу текущего года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Блогер Юрий Подоляка уверен, что война будет продолжаться после окончания «военной спецоперации» РФ на территории...Подробнее
Депутат Госдумы Алексей Журавлев отреагировал на официальное заявление военной разведки Украины о том, что Украина...Подробнее
Уполномоченный по правам человека в Перми и Пермского края Игорь Сапко рассказал о том, что за месяц существенно...Подробнее
Медведев пригрозил Западу очередной страшной местью. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». На днях в...Подробнее
Врач-диетолог Марият Мухина сообщила, что в пожилом возрасте не стоит сочетать бананы с молоком, а мясо с картофелем. В...Подробнее
Ультра-патриоты в России готовят новый переворот — за основу будет взята модель 1917 года. Такое громкое заявление в...Подробнее