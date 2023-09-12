Какие отели чаще всего выбирают российские туристы

Россияне очень часто выбирают бюджетные отели внутри страны, а за границей — дорогие. Эксперты в области туризма проанализировали выбор россиян и выяснили, что треть заказов приходится на номера в российских отелях стоимостью от 3 до 5 тысяч рублей в сутки. Каждый пятый россиянин отдает предпочтение номеру, который стоит дешевле 3 тысяч за ночь. 19% туристов готовы платить 5-7 тысяч рублей. 14% согласны отдать за номер от 7 до 10 тысяч. 8% выбирают номера стоимостью от 10 до 15 тысяч рублей в сутки. И всего 5% готовы платить еще больше за номер.

За границей наибольшим спросом пользуются отели, где номер на сутки стоит дороже 15 тысяч рублей. Такой выбор делают 27% россиян. 18% выбирают номера стоимостью от 10 до 15 тысяч рублей. 17% туристов селятся в номера по цене от 7 и 10 тысяч рублей за ночь. 15% путешественников из России интересуются бюджетными вариантами. Они готовы снять номер за сумму от 3 до 5 тысяч рублей в день.

Наименьшим спросом пользуются отели, где за ночь следует отдать от 5 до 7 тысяч рублей в сутки и до 3 тысяч рублей. Как правило, их бронируют 13 и 10% туристов соответственно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»