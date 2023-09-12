Военный суд в Екатеринбурге посадил на 5 лет мобилизованного, который лечился в частной клинике

Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ
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В Екатеринбурге мобилизованного мужчину приговорили к лишению свободы из-за того, что он лечился в частной клинике.
Мобилизовали мужчину в сентябре прошлого года и отправили на фронт в качестве командира танкового взвода, пишет e1.ru.
Он попал на фронт но у него обострился геморрой, поэтому его отправили домой на лечение. С 26 ноября по 16 декабря мужчина лежал в госпитале Минобороны. Возвращаясь на службу утром 19 декабря, военнослужащий поскользнулся, упал и ушиб грудную клетку. Ему оказали медицинскую помощь и в часть он прибыл 28 декабря. Там он написал рапорт и снова убыл домой.
В январе в частной клинике ему сделали операцию и отправили на амбулаторное лечение. Тем не менее, мобилизованный являлся в часть по вызову, предоставлял медицинские документы.
Тем не менее, его объявили дезертиром и возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ. Военно-врачебная комиссия признала его годным к службе по категории «Б». По решению суда ему придется провести 5 лет в колонии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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