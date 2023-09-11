Эксперт Кнутов предупредил, что вероятность новых ударов ракетами по территории России возрастет

Сегодня, 17:24

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Эксперт Кнутов предупредил, что вероятность новых ударов ракетами по территории России возрастет
Фото из открытых источников

Директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов во время сегодняшнего эфира на радио «Говорит Москва» предупредил граждан страны о том, что вероятность нанесения новых ударов по территории России - теперь уже и ракетных - будет только возрастать.

Украина располагает дальнобойными ракетами собственного производства - например, теми же «Нептунами». К тому же такое оружие некоторыми странами уже поставлено - так, Франция поставила SCALP, а Британия - Storm Shadow. Анонсируются к передаче и другие ракеты.

«Если мы говорим о вероятности ударов по территории РФ, то такая вероятность, к сожалению, будет возрастать. Это связано с тем, что Запад анонсировал поставки крылатых ракет: Германия рассматривает возможность передачи крылатых ракет Taurus, - напоминает Кнутов. - Соединенные Штаты, скорее всего, начнут поставлять ракеты ATACMS — это все говорит о том, что ракетные удары будут возрастать».

Лично он считает, что по военным целям в Севастополе минувшей ночью Киев отработал собственными противокорабельными ракетами «Нептун».

Они приспособлены и к поражению наземных целей, а пусковые установки располагаются на автомобилях, благодаря чему являются высокомобильными и могут крайне быстро сменить позицию после старта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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