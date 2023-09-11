«ForPost»: Руководство Севморзавода опровергает информацию о гибели и ранении своих сотрудников

Сегодня, 12:39

Image 16+
«ForPost»: Руководство Севморзавода опровергает информацию о гибели и ранении своих сотрудников
Фото из открытых источников

Севастопольское издание «ForPost» сообщило, что его источник в руководстве Севастопольского морского завода им. Орджоникидзе опроверг информацию о гибели и ранении сотрудников этого предприятия в результате ракетной атаки Украины минувшей ночью.

«Все пострадавшие, о которых сообщалось ранее, не являются сотрудниками Севморзавода», – приводит портал слова своего собеседника.

Если это действительно так, остается тогда неясным, кто же тогда пострадал на Севморзаводе. Информация о том, что есть, как минимум, раненые, прошла не только через СМИ. Ее озвучивали и официальные лица. Так, например, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Телеграм информировал о том, что в результате ракетной атаки пострадали 24 человека.

А вот Телеграм-канал «Shot» и еще ряд пабликов написали о двух погибших и 26 пострадавших. При этом подчеркивалось, что все они являются сотрудниками Севморзавода.

«Shot», ко всему, раскрыл и сведения о пораженных кораблях — утверждается, что это дизель-электрическая подлодка «Ростов-на-Дону» и БДК «Минск».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Экономист Финогенова: пенсия за советский стаж рассчитывается с надбавками

Вчера, 16:44

Российские карты «Мир» могут заработать в Индии и Китае

Вчера, 14:34

Эксперт Кошкин заявил, что ВС РФ уже используют лазеры и электронные пушки

Вчера, 14:04

Около 30% аграриев Алтая могут столкнуться с проблемами во время уборочной кампании из-за острого дефицита топлива

Вчера, 12:04

В Минэнерго России сочли дефицит топлива искусственным

Вчера, 11:49

В Севастополе пообещали решить проблему с нехваткой дизтоплива на АЗС до вторника

Вчера, 11:24

Сивков заявил, что ультра-патриоты в России готовят новую модель переворота 1917 года

Вчера, 08:49

Журавлев усомнился в успехах ВСУ по захвату «вышек Бойко» в Черном море

11-09-2023, 15:34

Число пленных и пропавших без вести в зоне СВО РФ жителей Прикамья за месяц выросло

11-09-2023, 10:54

«Коммерсант»: в России подорожают пиво и безалкогольные напитки

11-09-2023, 08:49

Марков: Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

11-09-2023, 08:04

В России проиндексируют страховую пенсию и МРОТ

10-09-2023, 21:39

Пенсионерам объявили об увеличении выплат

10-09-2023, 20:04

Россиянам порекомендовали не ездить в Финляндию на автомобилях с российскими номерами

10-09-2023, 16:09

«Я ее даже поначалу побаивался»: танкист рассказал, как нашел свою любовь на СВО РФ

9-09-2023, 11:04

Попов рассказал, как защитить Ростов от беспилотников

9-09-2023, 10:39

Под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого 23-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

9-09-2023, 07:59

Военблогер Рожин счел эффективность «обкладывания самолетов покрышками» достаточно спорной

8-09-2023, 19:49

Политолог Сипров: В России может появиться Лжепригожин

8-09-2023, 19:29

Угрожавшим взорвать пункт сбора гумпомощи в Ростове оказался военный РФ

8-09-2023, 15:04

Возможно, Вам будет интересно

Мухина: картофель не стоит сочетать с мясом в пожилом возрасте

Мухина: картофель не стоит сочетать с мясом в пожилом возрасте

Вчера, 13:09

0

Врач-диетолог Марият Мухина сообщила, что в пожилом возрасте не стоит сочетать бананы с молоком, а мясо с картофелем. В...

Подробнее
«Русские поедут голыми»: Дмитрий Медведев придумал страшную месть европейцам

«Русские поедут голыми»: Дмитрий Медведев придумал страшную месть европейцам

11-09-2023, 19:09

0

Медведев пригрозил Западу очередной страшной местью. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». На днях в...

Подробнее
Марков: Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

Марков: Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

11-09-2023, 08:04

0

Россия проиграет НАТО в обычной сухопутной войне, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков....

Подробнее
Число пленных и пропавших без вести в зоне СВО РФ жителей Прикамья за месяц выросло

Число пленных и пропавших без вести в зоне СВО РФ жителей Прикамья за месяц выросло

11-09-2023, 10:54

0

Уполномоченный по правам человека в Перми и Пермского края Игорь Сапко рассказал о том, что за месяц существенно...

Подробнее
Журавлев усомнился в успехах ВСУ по захвату «вышек Бойко» в Черном море

Журавлев усомнился в успехах ВСУ по захвату «вышек Бойко» в Черном море

11-09-2023, 15:34

0

Депутат Госдумы Алексей Журавлев отреагировал на официальное заявление военной разведки Украины о том, что Украина...

Подробнее
Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ

Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ

Вчера, 15:49

0

Блогер Юрий Подоляка уверен, что война будет продолжаться после окончания «военной спецоперации» РФ на территории...

Подробнее

Новости партнеров