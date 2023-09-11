«ForPost»: Руководство Севморзавода опровергает информацию о гибели и ранении своих сотрудников

Севастопольское издание «ForPost» сообщило, что его источник в руководстве Севастопольского морского завода им. Орджоникидзе опроверг информацию о гибели и ранении сотрудников этого предприятия в результате ракетной атаки Украины минувшей ночью.

«Все пострадавшие, о которых сообщалось ранее, не являются сотрудниками Севморзавода», – приводит портал слова своего собеседника.

Если это действительно так, остается тогда неясным, кто же тогда пострадал на Севморзаводе. Информация о том, что есть, как минимум, раненые, прошла не только через СМИ. Ее озвучивали и официальные лица. Так, например, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Телеграм информировал о том, что в результате ракетной атаки пострадали 24 человека.

А вот Телеграм-канал «Shot» и еще ряд пабликов написали о двух погибших и 26 пострадавших. При этом подчеркивалось, что все они являются сотрудниками Севморзавода.

«Shot», ко всему, раскрыл и сведения о пораженных кораблях — утверждается, что это дизель-электрическая подлодка «Ростов-на-Дону» и БДК «Минск».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»