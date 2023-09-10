Экономист Финогенова: пенсия за советский стаж рассчитывается с надбавками

Гражданам России, которые свою трудовую деятельность начали до 2002 года, пенсия рассчитывается с надбавками. Об этом поведала Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова.

Трудовой стаж обычно состоит из трех периодов. Работа до 1991 года - советский период, с 1992 по 2002 - так называемый переходной период и, наконец, страховой - он исчисляется с 2002-го. Пенсионный фонд делает расчеты по каждому из них отдельно.

Выплаты по страховому стажу производятся по специальной формуле. Сумма на выходе состоит из фиксированной части страховой пенсии и индивидуального коэффициента. Также принимается во внимание стоимость коэффициента. А он, как известно, ежегодно меняется. В период до 2002 года именно трудовой стаж был главным показателем, влияющим на размер пенсии. Гражданам, которые начали работать до этого периода времени, следует сделать корректировку страховой пенсии, вследствие чего ее размер должен повыситься.

Как уточнила Финогенова, для этой категории граждан выплаты повышаются на 10%. За работу в советский период они должны вырасти на 1%. Однако следует иметь в виду, что прибавка к пенсии рассчитывается на основе зарплаты, которую человек получал на то время. Экономист напомнила, что в советские времена она была не более 200 рублей в месяц.

Следовательно, расчетный капитал в редких случаях может быть более 200 тысяч рублей. Повышающие коэффициенты позволят его увеличить до 240 тысяч. Эта сумма равна 92,2 пенсионного балла. Если умножить ее на стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (123,77 рубля за 2023 год), то максимальная надбавка за стаж до 2002 года будет на уровне 11,4 тысячи рублей, передает «Газета.ру».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»