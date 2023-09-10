Экономист Финогенова: пенсия за советский стаж рассчитывается с надбавками

Сегодня, 16:44

Image 16+
Экономист Финогенова: пенсия за советский стаж рассчитывается с надбавками
Фото из открытых источников

Гражданам России, которые свою трудовую деятельность начали до 2002 года, пенсия рассчитывается с надбавками. Об этом поведала Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова.

Трудовой стаж обычно состоит из трех периодов. Работа до 1991 года - советский период, с 1992 по 2002 - так называемый переходной период и, наконец, страховой - он исчисляется с 2002-го. Пенсионный фонд делает расчеты по каждому из них отдельно.

Выплаты по страховому стажу производятся по специальной формуле. Сумма на выходе состоит из фиксированной части страховой пенсии и индивидуального коэффициента. Также принимается во внимание стоимость коэффициента. А он, как известно, ежегодно меняется. В период до 2002 года именно трудовой стаж был главным показателем, влияющим на размер пенсии. Гражданам, которые начали работать до этого периода времени, следует сделать корректировку страховой пенсии, вследствие чего ее размер должен повыситься.

Как уточнила Финогенова, для этой категории граждан выплаты повышаются на 10%. За работу в советский период они должны вырасти на 1%. Однако следует иметь в виду, что прибавка к пенсии рассчитывается на основе зарплаты, которую человек получал на то время. Экономист напомнила, что в советские времена она была не более 200 рублей в месяц.

Следовательно, расчетный капитал в редких случаях может быть более 200 тысяч рублей. Повышающие коэффициенты позволят его увеличить до 240 тысяч. Эта сумма равна 92,2 пенсионного балла. Если умножить ее на стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (123,77 рубля за 2023 год), то максимальная надбавка за стаж до 2002 года будет на уровне 11,4 тысячи рублей, передает «Газета.ру».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Российские карты «Мир» могут заработать в Индии и Китае

Сегодня, 14:34

Эксперт Кошкин заявил, что ВС РФ уже используют лазеры и электронные пушки

Сегодня, 14:04

Около 30% аграриев Алтая могут столкнуться с проблемами во время уборочной кампании из-за острого дефицита топлива

Сегодня, 12:04

В Минэнерго России сочли дефицит топлива искусственным

Сегодня, 11:49

В Севастополе пообещали решить проблему с нехваткой дизтоплива на АЗС до вторника

Сегодня, 11:24

Сивков заявил, что ультра-патриоты в России готовят новую модель переворота 1917 года

Сегодня, 08:49

Журавлев усомнился в успехах ВСУ по захвату «вышек Бойко» в Черном море

Вчера, 15:34

Число пленных и пропавших без вести в зоне СВО РФ жителей Прикамья за месяц выросло

Вчера, 10:54

«Коммерсант»: в России подорожают пиво и безалкогольные напитки

Вчера, 08:49

Марков: Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

Вчера, 08:04

В России проиндексируют страховую пенсию и МРОТ

10-09-2023, 21:39

Пенсионерам объявили об увеличении выплат

10-09-2023, 20:04

Россиянам порекомендовали не ездить в Финляндию на автомобилях с российскими номерами

10-09-2023, 16:09

«Я ее даже поначалу побаивался»: танкист рассказал, как нашел свою любовь на СВО РФ

9-09-2023, 11:04

Попов рассказал, как защитить Ростов от беспилотников

9-09-2023, 10:39

Под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого 23-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

9-09-2023, 07:59

Военблогер Рожин счел эффективность «обкладывания самолетов покрышками» достаточно спорной

8-09-2023, 19:49

Политолог Сипров: В России может появиться Лжепригожин

8-09-2023, 19:29

Угрожавшим взорвать пункт сбора гумпомощи в Ростове оказался военный РФ

8-09-2023, 15:04

«Forbes»: РФ нашла эффективный способ борьбы с украинскими дронами

8-09-2023, 13:29

Возможно, Вам будет интересно

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО

10-09-2023, 10:24

0

Алтайская ясновидящая Галина Янко рассказала, как и когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории...

Подробнее
«Русские поедут голыми»: Дмитрий Медведев придумал страшную месть европейцам

«Русские поедут голыми»: Дмитрий Медведев придумал страшную месть европейцам

Вчера, 19:09

0

Медведев пригрозил Западу очередной страшной местью. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». На днях в...

Подробнее
Число пленных и пропавших без вести в зоне СВО РФ жителей Прикамья за месяц выросло

Число пленных и пропавших без вести в зоне СВО РФ жителей Прикамья за месяц выросло

Вчера, 10:54

0

Уполномоченный по правам человека в Перми и Пермского края Игорь Сапко рассказал о том, что за месяц существенно...

Подробнее
BI: нестандартные минные поля ВС РФ стали проблемой для ВС Украины

BI: нестандартные минные поля ВС РФ стали проблемой для ВС Украины

10-09-2023, 15:14

0

Минные поля, расставленные ВС РФ, с самого начала украинского контрнаступления были главной проблемой для украинских...

Подробнее
Марков: Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

Марков: Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

Вчера, 08:04

0

Россия проиграет НАТО в обычной сухопутной войне, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков....

Подробнее
Журавлев усомнился в успехах ВСУ по захвату «вышек Бойко» в Черном море

Журавлев усомнился в успехах ВСУ по захвату «вышек Бойко» в Черном море

Вчера, 15:34

0

Депутат Госдумы Алексей Журавлев отреагировал на официальное заявление военной разведки Украины о том, что Украина...

Подробнее

Новости партнеров