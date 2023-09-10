Российские карты «Мир» могут заработать в Индии и Китае

Сегодня, 14:34

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Российские карты «Мир» могут заработать в Индии и Китае
Фото из открытых источников

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил о том, что официальная Москва сейчас ведет переговоры с Индией, Китаем и другими странами Юго-Восточной Азии о внедрении на их территории российских карт «Мир».

«Тема наших карт в Юго-Восточной Азии активно обсуждается. С Индией обсуждается, с Китаем, другими странами», - сказал дипломат корреспонденту ТАСС на полях Восточного экономического форума.

В процессе проработки находится и запуск карт «Мир» на территории Таиланда.

На уточняющий вопрос агентства он ответил, что обсуждение темы ведется по линии центральных банков стран.

Николай Ноздрев, директор третьего департамента Азии отечественного внешнеполитического ведомства, в интервью RTVI проинформировал, что крупнейшая сеть тайских супермаркетов уже принимает российские платежные карты.

На данный момент «Мир» принимается в ряде стран мира - Южной Осетии, Армении, Беларуси, Вьетнаме и Казахстане, Венесуэле и Абхазии, а также в Киргизии и Таджикистане.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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