Эксперт Кошкин заявил, что ВС РФ уже используют лазеры и электронные пушки

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Российский президент Путин на полях ВЭФ объявил о том, что РФ работает над оружием, основанном на новых физических принципах. О чем именно идет речь, он не уточнил. Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин порассуждал о том, какие разработки имел в виду лидер страны.
Эксперт пояснил, что скорее всего речь идет об основанном на уже известных физических принципах, а новым является их применение в оружии, передает ИА «Регнум». К таковому относится лазерное, инфразвуковое, радиочастотное, ускорительное и даже кибероружие. Многое российскими войсками используется.
«Взять то же лазерное оружие. Сейчас оно уже постепенно становится на боевое дежурство. Также это всевозможные электронные пушки», — пояснил он.
Кошкин проинформировал, что в США уже давно ведутся активные разработки по внедрению принципов радиоэлектроники в оружие. К примеру, одна из таких разработок — электромагнитная бомба, которая уже применялась во время войны на территории Югославии.
При Союзе лазерные технологии были только на уровне разработки и проектирования, а сейчас, в современной России, лазер уже можно внедрять в современные военные комплексы.
Кошкин также подчеркнул, что для производства оружия на новых физических принципах старые объекты ВПК должны не простаивать. Их надо переоборудовать, переоснастить. А затем на этих заводах и начнется уже серийный выпуск нового современного оружия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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