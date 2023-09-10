Эксперт Кошкин заявил, что ВС РФ уже используют лазеры и электронные пушки

Сегодня, 14:04

Image 16+
Эксперт Кошкин заявил, что ВС РФ уже используют лазеры и электронные пушки
Фото из открытых источников

Российский президент Путин на полях ВЭФ объявил о том, что РФ работает над оружием, основанном на новых физических принципах. О чем именно идет речь, он не уточнил. Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин порассуждал о том, какие разработки имел в виду лидер страны.

Эксперт пояснил, что скорее всего речь идет об основанном на уже известных физических принципах, а новым является их применение в оружии, передает ИА «Регнум». К таковому относится лазерное, инфразвуковое, радиочастотное, ускорительное и даже кибероружие. Многое российскими войсками используется.

«Взять то же лазерное оружие. Сейчас оно уже постепенно становится на боевое дежурство. Также это всевозможные электронные пушки», — пояснил он.

Кошкин проинформировал, что в США уже давно ведутся активные разработки по внедрению принципов радиоэлектроники в оружие. К примеру, одна из таких разработок — электромагнитная бомба, которая уже применялась во время войны на территории Югославии.

При Союзе лазерные технологии были только на уровне разработки и проектирования, а сейчас, в современной России, лазер уже можно внедрять в современные военные комплексы.

Кошкин также подчеркнул, что для производства оружия на новых физических принципах старые объекты ВПК должны не простаивать. Их надо переоборудовать, переоснастить. А затем на этих заводах и начнется уже серийный выпуск нового современного оружия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Российские карты «Мир» могут заработать в Индии и Китае

Сегодня, 14:34

Эксперт Кошкин заявил, что ВС РФ уже используют лазеры и электронные пушки

Сегодня, 14:04

Около 30% аграриев Алтая могут столкнуться с проблемами во время уборочной кампании из-за острого дефицита топлива

Сегодня, 12:04

В Минэнерго России сочли дефицит топлива искусственным

Сегодня, 11:49

В Севастополе пообещали решить проблему с нехваткой дизтоплива на АЗС до вторника

Сегодня, 11:24

Сивков заявил, что ультра-патриоты в России готовят новую модель переворота 1917 года

Сегодня, 08:49

Журавлев усомнился в успехах ВСУ по захвату «вышек Бойко» в Черном море

Вчера, 15:34

Число пленных и пропавших без вести в зоне СВО РФ жителей Прикамья за месяц выросло

Вчера, 10:54

«Коммерсант»: в России подорожают пиво и безалкогольные напитки

Вчера, 08:49

Марков: Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

Вчера, 08:04

В России проиндексируют страховую пенсию и МРОТ

10-09-2023, 21:39

Пенсионерам объявили об увеличении выплат

10-09-2023, 20:04

Россиянам порекомендовали не ездить в Финляндию на автомобилях с российскими номерами

10-09-2023, 16:09

«Я ее даже поначалу побаивался»: танкист рассказал, как нашел свою любовь на СВО РФ

9-09-2023, 11:04

Попов рассказал, как защитить Ростов от беспилотников

9-09-2023, 10:39

Под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого 23-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

9-09-2023, 07:59

Военблогер Рожин счел эффективность «обкладывания самолетов покрышками» достаточно спорной

8-09-2023, 19:49

Политолог Сипров: В России может появиться Лжепригожин

8-09-2023, 19:29

Угрожавшим взорвать пункт сбора гумпомощи в Ростове оказался военный РФ

8-09-2023, 15:04

«Forbes»: РФ нашла эффективный способ борьбы с украинскими дронами

8-09-2023, 13:29

Возможно, Вам будет интересно

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО

10-09-2023, 10:24

0

Алтайская ясновидящая Галина Янко рассказала, как и когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории...

Подробнее
«Русские поедут голыми»: Дмитрий Медведев придумал страшную месть европейцам

«Русские поедут голыми»: Дмитрий Медведев придумал страшную месть европейцам

Вчера, 19:09

0

Медведев пригрозил Западу очередной страшной местью. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». На днях в...

Подробнее
Число пленных и пропавших без вести в зоне СВО РФ жителей Прикамья за месяц выросло

Число пленных и пропавших без вести в зоне СВО РФ жителей Прикамья за месяц выросло

Вчера, 10:54

0

Уполномоченный по правам человека в Перми и Пермского края Игорь Сапко рассказал о том, что за месяц существенно...

Подробнее
BI: нестандартные минные поля ВС РФ стали проблемой для ВС Украины

BI: нестандартные минные поля ВС РФ стали проблемой для ВС Украины

10-09-2023, 15:14

0

Минные поля, расставленные ВС РФ, с самого начала украинского контрнаступления были главной проблемой для украинских...

Подробнее
Марков: Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

Марков: Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

Вчера, 08:04

0

Россия проиграет НАТО в обычной сухопутной войне, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков....

Подробнее
Журавлев усомнился в успехах ВСУ по захвату «вышек Бойко» в Черном море

Журавлев усомнился в успехах ВСУ по захвату «вышек Бойко» в Черном море

Вчера, 15:34

0

Депутат Госдумы Алексей Журавлев отреагировал на официальное заявление военной разведки Украины о том, что Украина...

Подробнее

Новости партнеров