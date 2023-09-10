Около 30% аграриев Алтая могут столкнуться с проблемами во время уборочной кампании из-за острого дефицита топлива

Сегодня, 12:04

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Около 30% аграриев Алтая могут столкнуться с проблемами во время уборочной кампании из-за острого дефицита топлива
Фото из открытых источников

Завершение уборочной кампании на Алтае может оказаться под угрозой срыва. Из-за острого дефицита топлива и его резкого подорожания проблемы могут появиться у 25-30% аграриев края, пишет издание «Толк».

По данным авторов, на текущий момент купить топливо в регионе практически нереально.

Постоянный поставщик одного из аграрных формирований проинформировал, что с 7 сентября уже отсутствуют запасы как дизеля, так и 92-го и 95-го бензина.

Рост цен на топливо вообще шокирует. Так, если еще в конце июня ДТ можно было купить за 59 тысяч рублей, то после 7 сентября цена пробила порог в 73 тысячи рублей. Но и по такой цене купить нельзя. Перекупщики предлагают аграриям покупать у них по 90 тысяч. То есть, цены практически «в космос улетели».

Эксперты бьют тревогу: многие сельхозпроизводители не располагают необходимыми запасами топлива для завершения уборочной кампании. Когда его можно было спокойно закупить весной, у многих не было свободных денежных ресурсов. Производители рассчитывали на то, что смогут купить «горючку» за деньги, вырученные после продажи собранного зерна.

Даже предприятия с запасом прочности по топливу в любом случае планировали в сентябре дозакупить ГСМ, потому что после уборки зерна начинается уборка подсолнечника, параллельно идет вспашка зяби.

По информации минсельхоза, по состоянию на 7 сентября аграрии края убрали урожай с 30% посевных площадей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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