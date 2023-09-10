Сивков заявил, что ультра-патриоты в России готовят новую модель переворота 1917 года

Сегодня, 08:49

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Сивков заявил, что ультра-патриоты в России готовят новую модель переворота 1917 года
Военный аналитик, доктор военных наук Константин Сивков

Ультра-патриоты в России готовят новый переворот — за основу будет взята модель 1917 года. Такое громкое заявление в беседе с Правда.ру сделал военный аналитик, доктор военных наук Константин Сивков.

По его версии, ультра-патриоты на текущий момент намереваются объединить вокруг себя патриотически настроенных граждан России, которые недовольны ходом специальной военной операции, которую она вот уже полтора года проводит на территории Украины. По сути, они хотят сделать их управляемой массой.

«Команда рассчитывает, что, выступая с позиций ультра-патриотизма, патриотизма в кавычках, а де-факто это политический авантюризм, они сумеют захватить контроль над фронтовиками и над публикой, которая их поддерживает, их семьями, — пояснил эксперт Сивков, не забыв сделать важную ремарку. — А масса этих людей достаточно большая».

Военный аналитик привел предварительные подсчеты, которые дают представление о том, чьими силами может быть осуществлен переворот по модели 2017 года.

По его словам, если к 286 тысячам добровольцев приплюсовать 300 тысяч мобилизованных, добавить численность ВС РФ и солдат ЛДНР, а также членов их семей, друзей и близких — по итогу выйдет цифра в несколько миллионов.

В общем, страна оказалась в двояком положении. С одной стороны идет процесс изматывания противника в лице ВСУ с надеждой на победу, но с другой — «идет процесс подготовки новой модели февральского переворота 1917 года», — резюмировал собеседник издания.

Напомним, 23-24 июня Евгений Пригожин и его команда шли с «Маршем справедливости» на Москву. Некоторые историки расценивают это как попытку военного переворота, другие называют «недомятежом».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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