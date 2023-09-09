Журавлев усомнился в успехах ВСУ по захвату «вышек Бойко» в Черном море

Сегодня, 15:34

Image 16+
Журавлев усомнился в успехах ВСУ по захвату «вышек Бойко» в Черном море
Фото из открытых источников

Депутат Госдумы Алексей Журавлев отреагировал на официальное заявление военной разведки Украины о том, что Украина восстановила контроль над нефтедобывающими и газодобывающими платформами неподалеку от берегов Крыма, которые более известны как «вышки Бойко». По его словам, в это сложно поверить, пишет Главный региональный.

Он полагает, что вряд ли украинцы могли добиться такого успеха и установить своей контроль, в частности, над платформами «Петр Годовалец», «Украина» и другими. Да еще и в ходе своей десантной операции нанесли поражение истребителю Су-30.

«Вероятно, авторы победных реляций никогда в жизни не видели истребителя Су-30, от сопла которого лучше держаться подальше, даже когда он просто взлетает. Иначе им и в голову бы не пришло рассказывать о том, как ВС Украины победили его стрелковым оружием с катера — это просто в принципе невозможно», — приводит комментарий Журавлева NEWS.ru.

Реакции Министерства обороны России на заявление противника о контроле над «вышками Бойко», да еще и проиллюстрированное многочисленными фото и видео в официальном телеграм-канале ГУР, пока не последовало.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Журавлев усомнился в успехах ВСУ по захвату «вышек Бойко» в Черном море

Сегодня, 15:34

Число пленных и пропавших без вести в зоне СВО РФ жителей Прикамья за месяц выросло

Сегодня, 10:54

«Коммерсант»: в России подорожают пиво и безалкогольные напитки

Сегодня, 08:49

Марков: Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

Сегодня, 08:04

В России проиндексируют страховую пенсию и МРОТ

Вчера, 21:39

Пенсионерам объявили об увеличении выплат

Вчера, 20:04

Россиянам порекомендовали не ездить в Финляндию на автомобилях с российскими номерами

Вчера, 16:09

«Я ее даже поначалу побаивался»: танкист рассказал, как нашел свою любовь на СВО РФ

9-09-2023, 11:04

Попов рассказал, как защитить Ростов от беспилотников

9-09-2023, 10:39

Под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого 23-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

9-09-2023, 07:59

Военблогер Рожин счел эффективность «обкладывания самолетов покрышками» достаточно спорной

8-09-2023, 19:49

Политолог Сипров: В России может появиться Лжепригожин

8-09-2023, 19:29

Угрожавшим взорвать пункт сбора гумпомощи в Ростове оказался военный РФ

8-09-2023, 15:04

«Forbes»: РФ нашла эффективный способ борьбы с украинскими дронами

8-09-2023, 13:29

Юмагузин: Каждый третий россиянин от 15 до 49 лет умирает от алкоголя

7-09-2023, 08:49

Стало известно, какие категории могут первыми попасть под мобилизацию РФ

7-09-2023, 08:39

Многодетный участник СВО из Екатеринбурга Ющенко просит о помощи Путина

7-09-2023, 07:54

Мама новосибирского школьника, пожавшего руку Владимиром Путину, трудится на двух работах

6-09-2023, 08:54

Журавлев призвал забирать в армию ставших россиянами мигрантов

5-09-2023, 15:54

Военный эксперт РФ Хатылев объяснил атаку беспилотников на Москву одновременно с разных направлений

5-09-2023, 15:44

Возможно, Вам будет интересно

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО

Вчера, 10:24

0

Алтайская ясновидящая Галина Янко рассказала, как и когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории...

Подробнее
Под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого 23-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

Под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого 23-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

9-09-2023, 07:59

0

Тело бойца ЧВК «Вагнер», который пошел на фронт, чтобы выйти поскорее из тюрьмы, выкопали из могилы на кладбище в...

Подробнее
Политолог Сипров: В России может появиться Лжепригожин

Политолог Сипров: В России может появиться Лжепригожин

8-09-2023, 19:29

0

Гибель Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и других командиров ЧВК «Вагнер» аккурат через два месяца после их похода на...

Подробнее
Автоэксперт Арбузов объяснил, почему с покупкой авто следует поспешить

Автоэксперт Арбузов объяснил, почему с покупкой авто следует поспешить

8-09-2023, 18:04

0

Россиянам, планирующим приобрести автомобиль, стоит поторопиться. Такой совет дал автоэксперт Сергей Арбузов. С одной...

Подробнее
BI: нестандартные минные поля ВС РФ стали проблемой для ВС Украины

BI: нестандартные минные поля ВС РФ стали проблемой для ВС Украины

Вчера, 15:14

0

Минные поля, расставленные ВС РФ, с самого начала украинского контрнаступления были главной проблемой для украинских...

Подробнее
«Я ее даже поначалу побаивался»: танкист рассказал, как нашел свою любовь на СВО РФ

«Я ее даже поначалу побаивался»: танкист рассказал, как нашел свою любовь на СВО РФ

9-09-2023, 11:04

0

Мобилизованный танкист из Магадана рассказал о том, как нашел свою любовь на фронте. Военнослужащий с позывным «ТТ»...

Подробнее

Новости партнеров