Журавлев усомнился в успехах ВСУ по захвату «вышек Бойко» в Черном море

Депутат Госдумы Алексей Журавлев отреагировал на официальное заявление военной разведки Украины о том, что Украина восстановила контроль над нефтедобывающими и газодобывающими платформами неподалеку от берегов Крыма, которые более известны как «вышки Бойко». По его словам, в это сложно поверить, пишет Главный региональный .

Он полагает, что вряд ли украинцы могли добиться такого успеха и установить своей контроль, в частности, над платформами «Петр Годовалец», «Украина» и другими. Да еще и в ходе своей десантной операции нанесли поражение истребителю Су-30.

«Вероятно, авторы победных реляций никогда в жизни не видели истребителя Су-30, от сопла которого лучше держаться подальше, даже когда он просто взлетает. Иначе им и в голову бы не пришло рассказывать о том, как ВС Украины победили его стрелковым оружием с катера — это просто в принципе невозможно», — приводит комментарий Журавлева NEWS.ru.

Реакции Министерства обороны России на заявление противника о контроле над «вышками Бойко», да еще и проиллюстрированное многочисленными фото и видео в официальном телеграм-канале ГУР , пока не последовало.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»