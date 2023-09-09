Журавлев усомнился в успехах ВСУ по захвату «вышек Бойко» в Черном море

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Депутат Госдумы Алексей Журавлев отреагировал на официальное заявление военной разведки Украины о том, что Украина восстановила контроль над нефтедобывающими и газодобывающими платформами неподалеку от берегов Крыма, которые более известны как «вышки Бойко». По его словам, в это сложно поверить, пишет Главный региональный.
Он полагает, что вряд ли украинцы могли добиться такого успеха и установить своей контроль, в частности, над платформами «Петр Годовалец», «Украина» и другими. Да еще и в ходе своей десантной операции нанесли поражение истребителю Су-30.
«Вероятно, авторы победных реляций никогда в жизни не видели истребителя Су-30, от сопла которого лучше держаться подальше, даже когда он просто взлетает. Иначе им и в голову бы не пришло рассказывать о том, как ВС Украины победили его стрелковым оружием с катера — это просто в принципе невозможно», — приводит комментарий Журавлева NEWS.ru.
Реакции Министерства обороны России на заявление противника о контроле над «вышками Бойко», да еще и проиллюстрированное многочисленными фото и видео в официальном телеграм-канале ГУР, пока не последовало.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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