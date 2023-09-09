Число пленных и пропавших без вести в зоне СВО РФ жителей Прикамья за месяц выросло

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Уполномоченный по правам человека в Перми и Пермского края Игорь Сапко рассказал о том, что за месяц существенно увеличилось число пропавших без вести и пленных жителей региона, участвовавших в «военной спецоперации» на территории Украины.
В беседе с корреспондентом 59.RU он отметил, что жители Прикамья, как и других регионов РФ, были мобилизованы в прошлом году. По данным на 1 августа текущего года, в украинском плену находились семь военнослужащих из Прикамья, 29 человек пропали без вести. Сейчас же у него уже 39 заявлений по пропавшим без вести и восемь заявлений от родственников военнослужащих, находящихся в плену.
По его словам, это только те данные, которые были переданы ему родными пропавших или пленных прикамцев. Он добавил, что идут переговоры с украинской стороной по поводу обмена пленными.
«Переговорные процессы с украинской стороной по вопросу обмена пленными продолжаются», — сказал Сапко.
Стоит отметить, что в регионе хоронят погибших на фронте бойцов, в том числе и тех, кто был завербован ЧВК «Вагнер».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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