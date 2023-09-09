Марков: Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

Сегодня, 08:04

Image 16+
Марков: Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия
Фото из открытых источников

Россия проиграет НАТО в обычной сухопутной войне, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков. Почему он так думает и, даже, публично не стесняется озвучивать такие нелестные слуху россиянина фразы, эксперт объяснил в интервью порталу Украина.ру.

По его словам, следует понимать, что Альянс даже еще не начинал вести боевые действия с Россией. У него и без того получается удачно воевать с помощью своих прокси — армии Украины.

«Украинская кампания показала, что НАТО пока ведет войну (СВО, - Ред.) более успешно, нежели ожидалось. А ВС России ведут военные действия существенно хуже, чем это прогнозировалось два года назад», — приводит издание рассуждения своего собеседника.

По его словам, лучше всего действовать обычными вооружениями, но и о ядерной войне надо думать.

«ТЯО как раз и создается на случай, когда есть проблемы с обычными средствами», — отметил Марков.

Однако есть одно «но»: если РФ начнет применять ядерное оружие, результат начавшейся ядерной войны не сумеет предсказать никто.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

В России проиндексируют страховую пенсию и МРОТ

Вчера, 21:39

Пенсионерам объявили об увеличении выплат

Вчера, 20:04

Россиянам порекомендовали не ездить в Финляндию на автомобилях с российскими номерами

Вчера, 16:09

«Я ее даже поначалу побаивался»: танкист рассказал, как нашел свою любовь на СВО РФ

9-09-2023, 11:04

Попов рассказал, как защитить Ростов от беспилотников

9-09-2023, 10:39

Под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого 23-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

9-09-2023, 07:59

Военблогер Рожин счел эффективность «обкладывания самолетов покрышками» достаточно спорной

8-09-2023, 19:49

Политолог Сипров: В России может появиться Лжепригожин

8-09-2023, 19:29

Угрожавшим взорвать пункт сбора гумпомощи в Ростове оказался военный РФ

8-09-2023, 15:04

«Forbes»: РФ нашла эффективный способ борьбы с украинскими дронами

8-09-2023, 13:29

Юмагузин: Каждый третий россиянин от 15 до 49 лет умирает от алкоголя

7-09-2023, 08:49

Стало известно, какие категории могут первыми попасть под мобилизацию РФ

7-09-2023, 08:39

Многодетный участник СВО из Екатеринбурга Ющенко просит о помощи Путина

7-09-2023, 07:54

Мама новосибирского школьника, пожавшего руку Владимиром Путину, трудится на двух работах

6-09-2023, 08:54

Журавлев призвал забирать в армию ставших россиянами мигрантов

5-09-2023, 15:54

Военный эксперт РФ Хатылев объяснил атаку беспилотников на Москву одновременно с разных направлений

5-09-2023, 15:44

Рабочему из Екатеринбурга повредили машину из-за поддержки СВО РФ

4-09-2023, 10:39

В свердловском центре реабилитации Екатеринбурга взбунтовались сотрудники

4-09-2023, 08:59

Как расследуют катастрофу самолета Embraer Legacy 600 Евгения Пригожина

3-09-2023, 11:44

ТАСС: Россельхозбанк не будут подключать к системе SWIFT

3-09-2023, 08:59

Возможно, Вам будет интересно

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО

Вчера, 10:24

0

Алтайская ясновидящая Галина Янко рассказала, как и когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории...

Подробнее
Мобилизованный журналист из Самары рассказал, как боец погиб от болевого шока

Мобилизованный журналист из Самары рассказал, как боец погиб от болевого шока

8-09-2023, 08:04

0

Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой рассказал о самых неприятных моментах, с которыми столкнулся один из...

Подробнее
Под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого 23-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

Под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого 23-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

9-09-2023, 07:59

0

Тело бойца ЧВК «Вагнер», который пошел на фронт, чтобы выйти поскорее из тюрьмы, выкопали из могилы на кладбище в...

Подробнее
Политолог Сипров: В России может появиться Лжепригожин

Политолог Сипров: В России может появиться Лжепригожин

8-09-2023, 19:29

0

Гибель Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и других командиров ЧВК «Вагнер» аккурат через два месяца после их похода на...

Подробнее
Автоэксперт Арбузов объяснил, почему с покупкой авто следует поспешить

Автоэксперт Арбузов объяснил, почему с покупкой авто следует поспешить

8-09-2023, 18:04

0

Россиянам, планирующим приобрести автомобиль, стоит поторопиться. Такой совет дал автоэксперт Сергей Арбузов. С одной...

Подробнее
BI: нестандартные минные поля ВС РФ стали проблемой для ВС Украины

BI: нестандартные минные поля ВС РФ стали проблемой для ВС Украины

Вчера, 15:14

0

Минные поля, расставленные ВС РФ, с самого начала украинского контрнаступления были главной проблемой для украинских...

Подробнее

Новости партнеров