Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО
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Россия проиграет НАТО в обычной сухопутной войне, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков. Почему он так думает и, даже, публично не стесняется озвучивать такие нелестные слуху россиянина фразы, эксперт объяснил в интервью порталу Украина.ру.
По его словам, следует понимать, что Альянс даже еще не начинал вести боевые действия с Россией. У него и без того получается удачно воевать с помощью своих прокси — армии Украины.
«Украинская кампания показала, что НАТО пока ведет войну (СВО, - Ред.) более успешно, нежели ожидалось. А ВС России ведут военные действия существенно хуже, чем это прогнозировалось два года назад», — приводит издание рассуждения своего собеседника.
По его словам, лучше всего действовать обычными вооружениями, но и о ядерной войне надо думать.
«ТЯО как раз и создается на случай, когда есть проблемы с обычными средствами», — отметил Марков.
Однако есть одно «но»: если РФ начнет применять ядерное оружие, результат начавшейся ядерной войны не сумеет предсказать никто.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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