Россиянам порекомендовали не ездить в Финляндию на автомобилях с российскими номерами

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Выезд за границу на собственном авто для россиян теперь еще больше сопряжен с рисками. Посольство РФ в Финляндии обратилось к гражданам с рекомендацией отказаться от поездок в эту страну на машинах с российскими номерными знаками.
В дипломатическом представительстве сделали отсылку к разъяснению Еврокомиссии от 8 сентября, коим подтверждается, что ввоз из РФ в ЕС перечисленных в приложении XXI к директиве Евросоюза №833/2014 товаров запрещен. Не имеет значения, в каких целях граждане планируют их там использовать и на какой срок ввозятся. В перечне и автомобили, в которых менее 10 посадочных мест.
Учитывая реальные риски, в посольстве настоятельно советуют проживающим в России гражданам не отправляться в Финляндию на автомобилях с регистрационными знаками российских регионов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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