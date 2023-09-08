Россиянам порекомендовали не ездить в Финляндию на автомобилях с российскими номерами

Выезд за границу на собственном авто для россиян теперь еще больше сопряжен с рисками. Посольство РФ в Финляндии обратилось к гражданам с рекомендацией отказаться от поездок в эту страну на машинах с российскими номерными знаками.

В дипломатическом представительстве сделали отсылку к разъяснению Еврокомиссии от 8 сентября, коим подтверждается, что ввоз из РФ в ЕС перечисленных в приложении XXI к директиве Евросоюза №833/2014 товаров запрещен. Не имеет значения, в каких целях граждане планируют их там использовать и на какой срок ввозятся. В перечне и автомобили, в которых менее 10 посадочных мест.

Учитывая реальные риски, в посольстве настоятельно советуют проживающим в России гражданам не отправляться в Финляндию на автомобилях с регистрационными знаками российских регионов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»