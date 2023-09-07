«Я ее даже поначалу побаивался»: танкист рассказал, как нашел свою любовь на СВО РФ

Мобилизованный танкист из Магадана рассказал о том, как нашел свою любовь на фронте.

Военнослужащий с позывным «ТТ» (Танкист Тарасыч) попал на фронт, несмотря на свой возраст. Он был назначен комвзвода, а с недавних пор стал замначальника штаба батальона.

Из зоны СВО его вскоре отправили в госпиталь, чтобы подлечить руку. И там он встретил свою любовь. Он познакомился с медсестрой Светланой и решил поухаживать за ней.

«Когда ее увидел, подумал: сейчас закадрю. Ага, не тут-то было. Она быстро всех в палате построила. Честно, даже поначалу немного побаивался. Она девушка боевая, за словом в карман не полезет, хотя и очень веселая», — рассказал военный.

Он отметил, что они начали общаться, а потом он сделал ей предложение. Светлана познакомила его со своей восьмилетней дочерью.

Сейчас «ТТ» снова на фронте, но планирует вернуться к Светлане после того, как закончится «военная спецоперация».

Отметим, «военная спецоперация» РФ на территории Украины продолжается уже более полутора лет. Минобороны РФ не дает подробной информации о потерях российской стороны в боевых действиях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»