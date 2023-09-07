Попов рассказал, как защитить Ростов от беспилотников

Сегодня, 10:39

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Попов рассказал, как защитить Ростов от беспилотников
Фото из открытых источников

Как защитить территорию РФ от ударов дронами, рассказал генерал-майор авиации Владимир Попов.

Он в интервью 161.ру отметил, что необходимо думать о защите гражданской инфраструктуры, а не только о государственных и военных объектов. В частности, важно также позаботиться о том, чтобы при отражении удара обломки не поражали дома граждан.

Поэтому Попов предлагает внедрить систематические меры для борьбы с беспилотниками по всей стране. Системы ПВО должны быть у крупных административно-хозяйственных объединений.

«Необходимо восстанавливать систему ПВО больших административно-хозяйственных объединений — городов, заводов, железнодорожных станций, мостов», — заявил Попов.

Он подчеркнул, что на эти цели придется выделить колоссальные суммы. Но он уверен, что это можно решить, например, если принять новый закон о распределении сил и средств двойного назначения. Эксперт полагает, что многие граждане будут согласны с сокращением дохода ради повышения уровня безопасности.

Стоит отметить, что до того как РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины, удары по российской территории не наносились. Сейчас же эти атаки происходят все чаще, и, как полагают многие российские эксперты, их интенсивность будет расти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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