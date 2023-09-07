Под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого 23-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

Тело бойца ЧВК «Вагнер», который пошел на фронт, чтобы выйти поскорее из тюрьмы, выкопали из могилы на кладбище в Березовском.

Как рассказали родные 23-летнего Дениса Димиева, он был осужден за хулиганство, пишет E1.RU. Его завербовали в ЧВК «Вагнер», но он пробыл в зоне проведения «военной спецоперации» на территории Украины лишь неделю.

О кончине Дениса его родные узнали случайно. Официально ЧВК «Вагнер» не информировала их о его гибели. Они узнали об этом из интернета, просматривая списки умерших в ходе «военной спецоперации».

Погибшего в тайне от родных похоронили на воинском кладбище частной военной компании в Березовском Свердловской области. Но родным Дениса удалось добиться эксгумации тела, чтобы похоронить его на малой родине.

«Нам очень повезло, что мы успели до реконструкции кладбища, потому что сейчас там устанавливают новые памятники и хотят всё забетонировать», — рассказывают родственники бойца.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»