Военблогер Рожин счел эффективность «обкладывания самолетов покрышками» достаточно спорной

Сеть сегодня буквально заполонили кадры с российскими военными самолетами, обложенными автомобильными покрышками. По мнению авторов идеи, это поможет защитить их от налетов украинских беспилотников, для которых военные авиадромы стали приоритетными целями на территории России. «Покрышечный тренд» обуял буквально всю территорию страны. Обкладывают и стратегическую авиацию - ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Су-34. Так, на одном из снимков можно увидеть гору покрышек на крыльях и фюзеляже боевого самолета.

Военный блогер Борис Рожин счел эффективность «новомодного увлечения обкладывания самолетов покрышками» достаточно спорной. По его мнению, правильнее было бы предъявлять претензии не к авиаторам, а к строителям.

«Что мешает при огромных мощностях отечественной строительной отрасли, которая ежегодно обновляет свои рекорды по строительным показателям, возвести необходимое кол-во долговременных или временных укрытий для самолетов, хотя бы на ключевых аэродромах, где нет старых советских ангаров?» — вопрошает на своей странице в соцсети Рожин.

При этом военный блогер и эксперт призвал настраиваться на то, что угроза, которую несут в себе беспилотники противника, будет долговременной. Атаки по территории России не прекратятся даже после того, как вооруженный конфликт завершится.

Также Рожин, намекая на успешность противника в поражении копеечными дронами дорогостоящих самолетов, заявил, что случившиеся инциденты наглядно продемонстрировали, насколько возросла роль БПЛА.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»