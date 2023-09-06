Политолог Сипров: В России может появиться Лжепригожин

Гибель Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и других командиров ЧВК «Вагнер» аккурат через два месяца после их похода на Москву с «Маршем справедливости» многих граждан в РФ шокировала и показалась подозрительной. Невзирая на то, что экспертиза ДНК подтвердила, что именно их останки были найдены, люди все равно отказываются верить в это. Им ближе версии конспирологические - например, что Пригожин жив.

Политолог Вадим Сипров расценивает их только как слухи, домыслы, легенды. Они появились потому, что при жизни Евгений Пригожин создал себе имидж борца за справедливость - «некий гибрид Степана Разина и Василия Чапаева». Поэтому не выдерживают критики версии о том, что основатель «оркестра» может скрываться где-то в Африке. В целом вероятность того, что настоящий Пригожин объявится, - ничтожно мала. Это возможно лишь в том случае, если его пребывание в Африке является частью некой специальной государственной миссии.

А вот вероятность появления Лжепригожина куда больше, акцентирует внимание эксперт.

«Такие персонажи появлялись в нестабильные периоды нашей истории. Правда, шансов на сколь-нибудь заметный успех у Лжепригожина немного», — прокомментировал Сипров в беседе с «Подмосковьем сегодня» .

В условиях непростой политической обстановки Лжепригожин может стать оружием в руках недругов России, заключил политолог.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»