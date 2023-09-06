Угрожавшим взорвать пункт сбора гумпомощи в Ростове оказался военный РФ

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны
Испанская Барселона и остров Капри в Италии не такие привлекательные, как об этом пишут. Такой вывод сделала туристка...Подробнее
В Ростове задержан мужчина, который угрожал взорвать пункт сбора гуманитарной помощи. Об этом сообщает telegram-канал «Че по Ростову», отмечая, что инцидент этот произошел 7 сентября.
Оказалось, что дебош устроил 46-летний капитан ростовской военной части 103-го мотострелкового полка. У военного изъяли муляж гранаты и штык-нож.
Накануне в СМИ попала информация, что в Ростове мужчина в камуфляже подошел к пункту сбора гумпомощи на улице Таганрогской. Он положил на стол гранату и заявил, что если волонтеры не уйдут, он взорвет их. Очевидцы рассказывают, что мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения.
На место была вызвана полиция. Дебошира задержали, и сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Стоит отметить, что расследования в отношении военнослужащих могут вести только военная полиция и СК.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Испанская Барселона и остров Капри в Италии не такие привлекательные, как об этом пишут. Такой вывод сделала туристка...Подробнее
Мобилизованного разведчика из Самары, пропавшего без вести на СВО, разыскивают родственники. Об этом сообщает издание...Подробнее
К президенту РФ Владимиру Путину обратился отец троих детей Владимир Ющенко. Он ранее ушел на фронт и находился...Подробнее
Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой рассказал о самых неприятных моментах, с которыми столкнулся один из...Подробнее
В СМИ продолжает распространяться информация о том, что 25 сентября в РФ начнется мобилизация. Об этом пишет...Подробнее
Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, как лучше избавиться от похмелья. Он подчеркнул, что биологически...Подробнее