Угрожавшим взорвать пункт сбора гумпомощи в Ростове оказался военный РФ

В Ростове задержан мужчина, который угрожал взорвать пункт сбора гуманитарной помощи. Об этом сообщает telegram-канал «Че по Ростову», отмечая, что инцидент этот произошел 7 сентября.

Оказалось, что дебош устроил 46-летний капитан ростовской военной части 103-го мотострелкового полка. У военного изъяли муляж гранаты и штык-нож.

Накануне в СМИ попала информация, что в Ростове мужчина в камуфляже подошел к пункту сбора гумпомощи на улице Таганрогской. Он положил на стол гранату и заявил, что если волонтеры не уйдут, он взорвет их. Очевидцы рассказывают, что мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

На место была вызвана полиция. Дебошира задержали, и сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Стоит отметить, что расследования в отношении военнослужащих могут вести только военная полиция и СК.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»