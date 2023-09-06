«Forbes»: РФ нашла эффективный способ борьбы с украинскими дронами

В России создано особое подразделение для борьбы с украинскими дронами. Об этом пишет «МК», отмечая, что подразделение будет работать на старых вертолетах Ми-28. Информацию о подразделении опубликовало издание «Forbes» со ссылкой на украинские и российские источники.

Решение о создании этого подразделения российские ВВС приняли в августе. Его оснастили вертолетами, чтобы перехватывать БПЛА, которыми атакуют РФ.

Как отмечают эксперты, скорость Ми-8 позволяет противодействовать БПЛА. Уже есть сообщение о том, что это подразделение начало выполнять задачи в рамках «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

Стоит отметить, что до того как началась «военная спецоперация», Украина не атаковала РФ. Но в 2023 году эти атаки происходят все чаще и российские эксперты предполагают, что число атак и их масштабы будут расти, поскольку Украина наращивает количество дронов на вооружении ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»