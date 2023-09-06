«Forbes»: РФ нашла эффективный способ борьбы с украинскими дронами

Сегодня, 13:29

Image 16+
«Forbes»: РФ нашла эффективный способ борьбы с украинскими дронами
Фото из открытых источников

В России создано особое подразделение для борьбы с украинскими дронами. Об этом пишет «МК», отмечая, что подразделение будет работать на старых вертолетах Ми-28. Информацию о подразделении опубликовало издание «Forbes» со ссылкой на украинские и российские источники.

Решение о создании этого подразделения российские ВВС приняли в августе. Его оснастили вертолетами, чтобы перехватывать БПЛА, которыми атакуют РФ.

Как отмечают эксперты, скорость Ми-8 позволяет противодействовать БПЛА. Уже есть сообщение о том, что это подразделение начало выполнять задачи в рамках «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

Стоит отметить, что до того как началась «военная спецоперация», Украина не атаковала РФ. Но в 2023 году эти атаки происходят все чаще и российские эксперты предполагают, что число атак и их масштабы будут расти, поскольку Украина наращивает количество дронов на вооружении ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Угрожавшим взорвать пункт сбора гумпомощи в Ростове оказался военный РФ

Сегодня, 15:04

«Forbes»: РФ нашла эффективный способ борьбы с украинскими дронами

Сегодня, 13:29

Юмагузин: Каждый третий россиянин от 15 до 49 лет умирает от алкоголя

Вчера, 08:49

Стало известно, какие категории могут первыми попасть под мобилизацию РФ

Вчера, 08:39

Многодетный участник СВО из Екатеринбурга Ющенко просит о помощи Путина

Вчера, 07:54

Мама новосибирского школьника, пожавшего руку Владимиром Путину, трудится на двух работах

6-09-2023, 08:54

Журавлев призвал забирать в армию ставших россиянами мигрантов

5-09-2023, 15:54

Военный эксперт РФ Хатылев объяснил атаку беспилотников на Москву одновременно с разных направлений

5-09-2023, 15:44

Рабочему из Екатеринбурга повредили машину из-за поддержки СВО РФ

4-09-2023, 10:39

В свердловском центре реабилитации Екатеринбурга взбунтовались сотрудники

4-09-2023, 08:59

Как расследуют катастрофу самолета Embraer Legacy 600 Евгения Пригожина

3-09-2023, 11:44

ТАСС: Россельхозбанк не будут подключать к системе SWIFT

3-09-2023, 08:59

Военный эксперт Дандыкин заявил, что российские С-300 и С-400 справятся с ракетами AMRAAM Украины

3-09-2023, 08:19

В Челябинской области родные умершего 68-летнего пенсионера заявили о затягивании вскрытия

2-09-2023, 16:09

Жителей Тракторозаводского района Челябинска напугали автоматные очереди

2-09-2023, 14:04

Буданов заявил, что аэродром в Пскове Украина атаковала с территории России

1-09-2023, 10:24

Ищенко предупредил, что Украина готовит комбинированные атаки по военной и энергетической инфраструктуре России

31-08-2023, 15:24

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023

31-08-2023, 14:39

Shot: Брянск под атакой украинских беспилотников, работает система ПВО

31-08-2023, 11:09

Добровольцам СВО РФ ужесточат наказание за порчу военной техники и оружия

31-08-2023, 09:39

Возможно, Вам будет интересно

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны

Вчера, 20:44

0

Испанская Барселона и остров Капри в Италии не такие привлекательные, как об этом пишут. Такой вывод сделала туристка...

Подробнее
«Нет пальца на ноге»: самарский разведчик пропал без вести на СВО РФ

«Нет пальца на ноге»: самарский разведчик пропал без вести на СВО РФ

5-09-2023, 16:04

0

Мобилизованного разведчика из Самары, пропавшего без вести на СВО, разыскивают родственники. Об этом сообщает издание...

Подробнее
Многодетный участник СВО из Екатеринбурга Ющенко просит о помощи Путина

Многодетный участник СВО из Екатеринбурга Ющенко просит о помощи Путина

Вчера, 07:54

0

К президенту РФ Владимиру Путину обратился отец троих детей Владимир Ющенко. Он ранее ушел на фронт и находился...

Подробнее
Мобилизованный журналист из Самары рассказал, как боец погиб от болевого шока

Мобилизованный журналист из Самары рассказал, как боец погиб от болевого шока

Сегодня, 08:04

0

Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой рассказал о самых неприятных моментах, с которыми столкнулся один из...

Подробнее
Стало известно, какие категории могут первыми попасть под мобилизацию РФ

Стало известно, какие категории могут первыми попасть под мобилизацию РФ

Вчера, 08:39

0

В СМИ продолжает распространяться информация о том, что 25 сентября в РФ начнется мобилизация. Об этом пишет...

Подробнее
Казанцев назвал лучший способ избавления от похмелья

Казанцев назвал лучший способ избавления от похмелья

6-09-2023, 10:29

0

Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, как лучше избавиться от похмелья. Он подчеркнул, что биологически...

Подробнее

Новости партнеров